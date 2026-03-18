Sobe para 968 o número de mortos no Líbano devido a ataques israelitas

Nas últimas 24 horas, 56 pessoas morreram e 211 ficaram feridas em diferentes pontos do Líbano, no meio de uma nova escalada das hostilidades.

O conflito entre Israel e Irão estendeu-se ao Líbano no dia 2 de março deste ano após o movimento xiita pró-iraniano Hezbollah ter atacado Israel para vingar a morte do ex-líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, em ataques israelo-americanos.

De acordo com o Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde Pública do Líbano, dos 968 mortos, pelo menos 116 são crianças e registaram-se também 2.432 feridos, entre os quais 356 menores de idade.

O Ministério da Saúde Pública libanês afirmou esta quarta-feira que pelo menos 56 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas no país , elevando para 968 o número de mortos vítimas de ataques israelitas.

No que diz respeito ao setor da Saúde, os ataques que tiveram como alvo ambulâncias, centros médicos e equipas de emergência já causaram um total de 40 mortos e 96 feridos entre os profissionais ligados a esta área, segundo dados do gabinete governamental.

A violência voltou a intensificar-se nas últimas 24 horas, com uma série de ataques de grande envergadura com foguetes e drones lançados na terça-feira à noite pelo Hezbollah contra o norte de Israel, que, por sua vez, intensificou os seus bombardeamentos, vários deles contra Beirute.

Foram mortas esta quarta-feira outras 12 pessoas e pelo menos 40 ficaram feridas numa das mais mortíferas ondas de ataques israelitas à capital libanesa.

Tanto os ataques do Hezbollah como os de Israel têm-se sucedido praticamente sem interrupção desde o passado dia 02 de março, quando o grupo xiita lançou bombardeamentos contra o país vizinho em retaliação à ofensiva de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão em 28 de fevereiro.