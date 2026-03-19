António Guterres: "É hora de a força da lei se sobrepor à lei da força"

Em síntese, Guterres, que falava à chegada ao Conselho Europeu, onde participa a convite de António Costa, diz que “ é hora de a força da lei se sobrepor à lei da força; é hora de a diplomacia se sobrepor à guerra”.

Há, ainda, recados para Teerão e que se resumem com duas ideias-chave: “ Deixem de atacar vossos vizinhos . O Conselho de Segurança condenou estes ataques, assim como ordenou a abertura do Estreito de Ormuz”.

António Guterres deixou esta quinta-feira um recado a Donald Trump e Benjamin Netanyahu: é tempo de acabarem com a guerra no Médio Oriente , que “arrisca ficar completamente descontrolada, e causa grande sofrimento a civis". Além disso, "a sua propagação à economia global é realmente dramática”, disse o secretário-geral da ONU, que falava em Bruxelas.

"Alternativa ao direito internacional é o caos"



Ideias reforçadas pelo presidente do Conselho Europeu. Ao lado do secretário-geral da ONU, António Costa sublinhou que a alternativa ao direito internacional é o caos: “Muitos atores internacionais estão a desafiar a ordem internacional. Mas o que nós já verificamos é que não há alternativa à ordem baseada nas regras internacionais. A alternativa é o caos. A alternativa é a guerra na Ucrânia. A alternativa é a guerra no Médio Oeste. Precisamos das leis internacionais para apoiar o sistema multilateral e, especialmente, os Estados Unidos”, disse o político português.

O debate dos 27 está agora centrado na guerra do Médio Oriente e nas consequências do conflito para a economia global, incluindo a escalada no preço do petróleo.

Orbán bloqueia empréstimo de 90 mil milhões à Ucrânia.

Durante hora e meia, os chefes de Estado e de Governo da União Europeia discutiram – neste Conselho Europeu — o empréstimo de 90 mil milhões à Ucrânia, mas o primeiro-ministro húngaro mantém a recusa em levantar o bloqueio.

Viktor Orbán, que já tinha dado luz verde ao acordo em dezembro, recuou e exige agora, em contrapartida, que Kiev restabeleça o fluxo de petróleo no oleoduto Druzhba.

Sem petróleo não há dinheiro, diz o primeiro-ministro húngaro e não se espera que os líderes europeus regressem ao tema neste Conselho Europeu. Há que esperar pelas eleições de abril na Hungria para depois, quem sabe, um outro líder desbloquear o nó criado por Viktor Orbán.