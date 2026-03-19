Centro europeu alerta para risco de infeções gastrointestinais em Cabo Verde

O centro indicou que, desde setembro de 2022, “foram detetados mais de mil casos confirmados e prováveis de shigelose e outras infeções gastrointestinais, incluindo salmonelose, em viajantes que regressaram de Cabo Verde para vários países do espaço europeu, Reino Unido e Estados Unidos (EUA), estando ainda a ser reportados novos casos”.

“Prevê-se que surjam mais casos até que a fonte seja identificada e até que medidas de controlo eficazes sejam implementadas”, pelo que “a transmissão para países europeus não pode ser excluída, particularmente no caso da Shigella”, acrescentou.

“A probabilidade de viajantes contraírem Shigella ou outras infeções gastrointestinais quando visitam a região de Santa Maria, em Cabo Verde, é moderada, dado que continuam a ser reportados casos e a origem da infeção ainda não foi identificada”, lê-se na atualização epidemiológica publicada no portal do ECDC (sigla em inglês).

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças emitiu na quarta-feira recomendações para viajantes devido a um “risco moderado” de infeções gastrointestinais em Santa Maria, ilha do Sal, Cabo Verde, enquanto a origem de casos recentes não estiver controlada.

"A maioria das pessoas com shigelose e outras infeções gastrointestinais, incluindo a salmonelose, ficaram alojados na mesma cadeia hoteleira na região de Santa Maria, na ilha do Sal”, refere o ECDC, sem referir qual e indicando que “a origem da infeção ainda não foi identificada”.

A informação atual “sugere fortemente” transmissão por “alimentos ou água, embora alguns casos de transmissão direta de pessoa para pessoa (via fecal-oral) sejam também plausíveis”, acrescentou

No boletim, o centro europeu recomendou que os viajantes pratiquem “higiene rigorosa das mãos, especialmente antes de cozinhar, comer e após utilizar a casa de banho” e que consumam “alimentos bem cozinhados e servidos quentes”.

Os alimentos prontos a consumir, incluindo frutas e legumes não lavados, saladas e produtos com gelo, devem ser evitados e a água deve ser “engarrafada ou fervida”.

“Se ocorrerem sintomas como diarreia, febre ou cólicas estomacais durante ou após a viagem, procure imediatamente um médico”, acrescentou.

O ECDC recomendou também aos profissionais de saúde e médicos de viagem que “estejam atentos a infeções gastrointestinais nos viajantes que regressam de Cabo Verde” e às autoridades de saúde pública que aumentem “a sensibilização entre clínicas de viagens, laboratórios e médicos sobre o surto em curso”.

Após os primeiros alertas, o ministro do Turismo do país, José Nogueira, anunciou, em fevereiro, “encontros com os operadores hoteleiros e com a estrutura de saúde da ilha do Sal, para reforçar a articulação, partilhar informação técnica atualizada e assegurar o rigor no cumprimento dos protocolos de vigilância e prevenção".

Mais tarde, no final do mês, à margem da Bolsa de Turismo de Lisboa, o governante disse à Lusa que o sistema sanitário cabo-verdiano está a realizar uma "investigação rigorosa" em toda a cadeia produtiva, desde fornecedores a unidades hoteleiras, "para apurar se há ou não há [um surto]”.

O turismo estrangeiro é o motor da economia do arquipélago, concentrado na ilha do Sal.