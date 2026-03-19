Conselho Europeu: "Trump está a provar o seu próprio unilateralismo"

Na prática, os "27" insistem numa mensagem já enviada à Casa Branca que aquilo que os rege é o Direito Internacional, a Carta das Nações Unidas e o multilateralismo. E foi com base nesta orientação que os líderes europeus convidaram António Guterres a participar na cimeira. Logo na abertura dos trabalhos, haverá uma “troca de pontos de vista com o secretário-geral das Nações Unidas sobre a situação geopolítica e o multilateralismo”.

Fonte diplomática na capital belga traduz a ideia numa frase bem mais curta: “A guerra do Irão não é guerra nossa” , e acredita que todos os Estados-membros da União Europeia estarão de acordo nesta “mensagem de não alinhamento” face à guerra do Irão, concluindo que “Trump está a provar o seu próprio unilateralismo” .

Neste ponto, os 27 Estados-membros da UE estão de acordo: “Num contexto em que o multilateralismo e o Direito Internacional estão a ser postos em causa, a União Europeia mantém-se firmemente empenhada na defesa da Carta das Nações Unidas e das regras nela consagradas, em especial os da soberania e integridade territorial, independência política e autodeterminação”. O Conselho Europeu começa esta quinta-feira, em Bruxelas.

Quanto à guerra propriamente dita, o esboço de conclusões do Conselho Europeu avisa que os desenvolvimentos no Irão ameaçam a segurança regional e global. O Conselho Europeu deverá, por isso, apelar à máxima contenção, à proteção dos civis e ao pleno respeito pelo direito internacional, por todas as partes.

No texto a que a Renascença teve acesso, o Conselho Europeu lamenta a perda de vidas civis e diz acompanhar de perto o impacto das hostilidades, nomeadamente na instabilidade económica. Mas também há críticas ao Irão, com os 27 a condenarem “os ataques militares indiscriminados contra países da região e quaisquer atos que ameacem a navegação, ou impeçam os navios de entrar e sair do Estreito de Ormuz”.

Ucrânia? Hungria avisa que "sem petróleo, não há dinheiro”

Já este ano, os líderes europeus decidiram conceder um apoio de 90 mil milhões de euros à Ucrânia, para 2026-27. Perante as garantias de que não teria de contribuir, a Hungria deixou passar a decisão, mas, entretanto, Viktor Orbán mudou de ideias.

“Sem petróleo, não há dinheiro”. Budapeste reclama agora, em troca do empréstimo a Kiev, o restabelecimento do fluxo de petróleo no oleoduto Druzhba, que transportava crude russo para a Hungria e Eslováquia, com passagem pela Ucrânia.

Há, portanto, um novo impasse nesta matéria, apesar de se ler no projeto de conclusões desta cimeira que o Conselho Europeu “saúda a adoção do empréstimo pelos colegisladores e aguarda com expectativa o primeiro desembolso à Ucrânia no início de abril”.

O gelo é fino, admitem algumas fontes, até porque há eleições na Hungria já a 12 de abril, mas será de esperar que alguns chefes de Estado e de governo da União aproveitem este Conselho Europeu para “malhar em Orbán”, para lembrarem ao primeiro-ministro húngaro que tinha assumido um compromisso. E nos corredores de Bruxelas, há quem diga que existe uma “saturação” em relação à Hungria, na lógica do “cá se fazem, cá se pagam”.

Desta vez, Zelensky não deverá estar fisicamente no Conselho Europeu, mas haverá tempo para uma troca de pontos de vista – por videoconferência – entre os "27" e o presidente ucraniano.

Preço da energia. Conselho Europeu pretende “resposta coordenada”

Perante o conflito no Médio Oriente, e o bloqueio do Estreito de Ormuz, os "27" pretendem encontrar soluções para diluir o impacto imediato da escalada do preço da energia, para os cidadãos e empresas europeias.

Para isso, mas provavelmente ainda sem entrar em detalhes, o Conselho Europeu deverá sublinhar a necessidade de uma “resposta coordenada”, para se encontrarem soluções especificas de curto prazo.