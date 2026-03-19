- Noticiário das 9h
- 19 mar, 2026
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Coreia do Sul em alerta máximo com o regresso dos BTS
19 mar, 2026 - 07:49 • Redação
O governo sul-coreano mobilizou um contingente de milhares de agentes para o concerto de regresso dos BTS para assegurar que o espetáculo decorre sem incidentes.
As autoridades da Coreia do Sul implementaram um esquema de segurança sem precedentes em preparação para o concerto de regresso do grupo de K-pop BTS, marcado para sábado, dia 21.
É expectável mais de 250 mil pessoas no centro da capital e, de acordo com o diário “The Guardian”, o governo elevou o alerta de terrorismo e mobilizou um contingente de milhares de agentes para garantir a ordem pública.
O evento marca a primeira apresentação dos BTS como grupo completo desde outubro de 2022, após o cumprimento do serviço militar obrigatório.
O presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, enfatizou a prioridade da segurança durante uma reunião de gabinete esta semana.
“A questão é a segurança”, afirmou o presidente, instando o Ministério do Interior e os serviços de emergência a manterem vigilância máxima. O governo elevou o alerta de terrorismo para o segundo nível mais baixo (em uma escala de quatro) para áreas especificas de Seul até a meia-noite de sábado.
A polícia citou a instabilidade no cenário internacional, incluindo a crise no Médio Oriente como fator de risco, incluindo a proximidade da embaixada dos Estados Unidos, localizada a 160 metros do palco.
O plano de contingência inclui 6.500 policiais, 102 camiões de bombeiros, 803 socorristas e 31 portões de entrada com detetores de metal.
A cautela das autoridades reflete a preocupação em evitar outra tragédia, como o esmagamento da multidão em Itaewon em 2022, que resultou em 159 mortes. O chefe de gabinete da presidência, Kang Hoon-sik, alertou que qualquer incidente num evento desta magnitude poderia comprometer o prestígio cultural do país.
O concerto ocorre um dia após o lançamento de Arirang, o quinto álbum do grupo. Embora 22 mil bilhetes gratuitos tenham sido distribuídos, a vasta maioria dos fãs deve ocupar as ruas adjacentes para acompanhar o espetáculo.
Após a apresentação em Seul, os BTS darão início a uma turnê mundial que passara por 34 cidades, totalizando 82 concertos em cinco continentes.
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