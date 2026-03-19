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Guerra no Médio Oriente
Donald Trump: “Não estou a enviar tropas para lado nenhum”
19 mar, 2026 - 17:53 • Ricardo Vieira, com Reuters
Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Países Baixos e Japão disponíveis "para contribuir para esforços adequados que garantam a passagem segura pelo estreito” de Ormuz.
Os Estados Unidos não tencionam enviar mais tropas para o Médio Oriente em tempo de guerra com o Irão, disse esta quinta-feira o Presidente Donald Trump.
“Não estou a enviar tropas para lado nenhum”, afirmou Trump, questionado por um jornalista sobre a possibilidade de destacar mais militares para a região.
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“Se estivesse, certamente não lhe diria. Mas não estou a enviar tropas. Faremos o que for necessário para manter o preço”, declarou
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Trump falava na Casa Branca, durante um encontro no Salão Oval com a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi.
A agência Reuters noticiou na quarta-feira que a administração Trump está a ponderar o envio de milhares de militares norte-americanos para reforçar a operação no Irão, citando um responsável dos EUA e três fontes com conhecimento do assunto.
Grupo de países oferece ajuda para normalizar Ormuz
Durante as declarações na Casa Branca, a primeira-ministra japonesa condenou os ataques do Irão no estreito de Ormuz e disse que só Donald Trump pode alcançar a paz na região.
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Sanae Takaichi avisa que a economia internacional vai ser abalada pelo conflito no Médio Oriente, nomeadamente devido ao aumento dos preços do petróleo, do gás e dos fertilizantes.
Quase três semanas após o início da guerra, e com a ameaça de um “choque petrolífero” global a aumentar de dia para dia, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Países Baixos e Japão emitiram esta quinta-feira uma declaração conjunta a expressar a “nossa disponibilidade para contribuir para esforços adequados que garantam a passagem segura pelo estreito” de Ormuz.
O grupo de países promete ainda “outras medidas para estabilizar os mercados energéticos, incluindo a colaboração com determinados países produtores para aumentar a produção”.
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