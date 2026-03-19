Irão já não possui capacidade de enriquecimento de urânio, diz Netanyahu

19 mar, 2026 - 20:50 • Catarina Magalhães, com agências

Líder israelita rejeita que o seu país tenha sido arrastado por Washington para este conflito, mas assumiu que "agiu sozinho" no bombardeamento contra instalações de gás iranianas

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou esta quinta-feira que o Irão está "a ser dizimado" e já perdeu capacidade para enriquecer urânio ou produzir mísseis balísticos, prevendo que a guerra terminará "mais depressa do que se pensa".

Na sua segunda conferência de imprensa desde o início da ofensiva aérea lançada em 28 de fevereiro por Israel e Estados Unidos da América (EUA), Netanyahu rejeitou que o seu país tenha sido arrastado por Washington para este conflito, mas assumiu que "agiu sozinho" no bombardeamento contra instalações de gás iranianas na quarta-feira.

Os campos de exploração de gás de Ras Laffan, no Qatar, e de Pars, no Irão, sofreram “danos extensos”.

"Em primeiro lugar, Israel agiu sozinho contra o complexo de gás de South Pars. Em segundo lugar, o Presidente [norte-americano, Donald] Trump pediu-nos para suspender quaisquer outros ataques, e estamos a cumprir", declarou o líder israelita, que observa "muitos sinais" de que o regime iraniano começa a ceder.

Em reação, o Presidente norte-americano, Donald Trump, condenou o ataque israelita à central de gás iraniana e disse que "não sabia nada em relação ao ataque" à infraestrutura.

Em sua própria defesa, o primeiro-ministro israelita referiu que os alvos "são fábricas que produzem os componentes para fabricar estes mísseis e as armas nucleares que estão a tentar produzir".

Apesar de não apresentar provas para comprovar a sua alegação de que o Irão já perdeu capacidade para enriquecer urânio, Netanyahu incentiva o povo iraniano a derrubar o governo.

