Milhares manifestam-se em Istambul um ano após autarca ser preso

O político, de 54 anos, enfrenta vários processos judiciais, incluindo um julgamento por corrupção cuja primeira audiência ocorreu em 9 de março, com o procurador a acusá-lo de 142 crimes que podem resultar numa pena cumulativa de até 2.430 anos de prisão.

O presidente da Câmara de Istambul foi preso em 19 de março de 2025, pouco antes de ser formalmente indicado pelo CHP como candidato às presidenciais de 2028.

A polícia turca reforçou, entretanto, as medidas de segurança em redor do edifício da Câmara, onde ocorreram confrontos violentos entre agentes policiais e manifestantes há um ano.

Os manifestantes expressaram apoio ao político do Partido Republicano do Povo (CHP), de ideologia social-democrata, indicado como candidato às próximas eleições presidenciais, marcadas para 2028, entoando gritos como "Imamoglu para presidente" ou "venceremos resistindo".

Milhares de pessoas concentraram-se na quarta-feira perante o edifício da Câmara de Istambul para assinalar o primeiro aniversário da prisão do autarca Ekrem İmamoğlu , principal rival político do Presidente Erdogan , que aguarda um julgamento por acusação de corrupção.

A oposição a Recep Tayyip Erdogan vê na prisão de Imamoglu uma tentativa de destruir um dos poucos políticos capazes de derrotar o atual presidente da Turquia nas urnas.

"Imamoglu era candidato à presidência e tinha uma vantagem inicial. Nada disto faz sentido", disse à AFP Yasemen Unlu, manifestante de 63 anos.

Além das acusações de corrupção, o autarca de Istambul é alvo de um processo que questiona a validade do seu diploma universitário, requisito estabelecido pela Constituição da Turquia para qualquer candidato à presidência do país.

"Não acho que haja qualquer esperança. Ele é o principal rival de Erdogan. Eles vão impedi-lo, é claro, e mantê-lo isolado, mas vamos aproveitar todas as oportunidades [para nos manifestarmos]. Não podemos simplesmente deixá-lo assim na prisão", disse outro manifestante à AFP, Erkan Acar, de 39 anos.

Embora as manifestações em Istambul estejam proibidas, milhares de pessoas têm saído diariamente às ruas, sobretudo à noite, e promovem concentrações que têm resultado em confrontos com a polícia.

As forças de segurança têm reprimido os protestos, tendo já prendido cerca de duas mil pessoas, incluindo estudantes, jornalistas e advogados.

O CHP, que venceu as eleições para a Câmara de Istambul de março de 2024, derrotando o Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP) do presidente Erdogan, continua realizar comícios pela Turquia, apesar de 15 dos seus autarcas estarem presos.