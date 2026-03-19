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- 19 mar, 2026
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Turquia
Milhares manifestam-se em Istambul um ano após autarca ser preso
19 mar, 2026 - 00:54 • Lusa
"Imamoglu para presidente" ou "venceremos resistindo" foram alguns dos gritos entoados pelo autarca Ekrem Imamoglu, principal rival político do Presidente turco Erdogan.
Milhares de pessoas concentraram-se na quarta-feira perante o edifício da Câmara de Istambul para assinalar o primeiro aniversário da prisão do autarca Ekrem İmamoğlu, principal rival político do Presidente Erdogan, que aguarda um julgamento por acusação de corrupção.
Os manifestantes expressaram apoio ao político do Partido Republicano do Povo (CHP), de ideologia social-democrata, indicado como candidato às próximas eleições presidenciais, marcadas para 2028, entoando gritos como "Imamoglu para presidente" ou "venceremos resistindo".
A polícia turca reforçou, entretanto, as medidas de segurança em redor do edifício da Câmara, onde ocorreram confrontos violentos entre agentes policiais e manifestantes há um ano.
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O presidente da Câmara de Istambul foi preso em 19 de março de 2025, pouco antes de ser formalmente indicado pelo CHP como candidato às presidenciais de 2028.
O político, de 54 anos, enfrenta vários processos judiciais, incluindo um julgamento por corrupção cuja primeira audiência ocorreu em 9 de março, com o procurador a acusá-lo de 142 crimes que podem resultar numa pena cumulativa de até 2.430 anos de prisão.
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A oposição a Recep Tayyip Erdogan vê na prisão de Imamoglu uma tentativa de destruir um dos poucos políticos capazes de derrotar o atual presidente da Turquia nas urnas.
"Imamoglu era candidato à presidência e tinha uma vantagem inicial. Nada disto faz sentido", disse à AFP Yasemen Unlu, manifestante de 63 anos.
Além das acusações de corrupção, o autarca de Istambul é alvo de um processo que questiona a validade do seu diploma universitário, requisito estabelecido pela Constituição da Turquia para qualquer candidato à presidência do país.
"Não acho que haja qualquer esperança. Ele é o principal rival de Erdogan. Eles vão impedi-lo, é claro, e mantê-lo isolado, mas vamos aproveitar todas as oportunidades [para nos manifestarmos]. Não podemos simplesmente deixá-lo assim na prisão", disse outro manifestante à AFP, Erkan Acar, de 39 anos.
Embora as manifestações em Istambul estejam proibidas, milhares de pessoas têm saído diariamente às ruas, sobretudo à noite, e promovem concentrações que têm resultado em confrontos com a polícia.
As forças de segurança têm reprimido os protestos, tendo já prendido cerca de duas mil pessoas, incluindo estudantes, jornalistas e advogados.
O CHP, que venceu as eleições para a Câmara de Istambul de março de 2024, derrotando o Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP) do presidente Erdogan, continua realizar comícios pela Turquia, apesar de 15 dos seus autarcas estarem presos.
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