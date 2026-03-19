Míssil cai ao lado de jornalista britânico a meio de reportagem no Libano

Um míssil caiu ao lado de um jornalista britânico que se encontrava a fazer uma reportagem no Líbano.

Num vídeo partilhado nas redes sociais, vê-se Steve Sweeney, correspondente no Líbano da RT, a televisão estatal russa, a falar à frente da câmara quando cai um míssil nas suas costas, a menos de um metro de onde se encontrava.

O jornalista terá sofrido ferimentos, mas não é claro qual é o seu estado atual de saúde.

Apesar de haver especulação sobre o ataque ter sido executado por Israel, não há informação oficial sobre o motivo e a autoria.

A RT está bloqueada nas operadoras de cabo e nas redes sociais de vários países ocidentais, depois da invasão russa à Ucrânia.