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Médio Oriente

Míssil cai ao lado de jornalista britânico a meio de reportagem no Libano

19 mar, 2026 - 14:20 • João Malheiro

O jornalista terá sofrido ferimentos, mas não é claro qual é o seu estado atual de saúde.

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Um míssil caiu ao lado de um jornalista britânico que se encontrava a fazer uma reportagem no Líbano.

Num vídeo partilhado nas redes sociais, vê-se Steve Sweeney, correspondente no Líbano da RT, a televisão estatal russa, a falar à frente da câmara quando cai um míssil nas suas costas, a menos de um metro de onde se encontrava.

O jornalista terá sofrido ferimentos, mas não é claro qual é o seu estado atual de saúde.

Apesar de haver especulação sobre o ataque ter sido executado por Israel, não há informação oficial sobre o motivo e a autoria.

A RT está bloqueada nas operadoras de cabo e nas redes sociais de vários países ocidentais, depois da invasão russa à Ucrânia.

A violência no Líbano voltou a intensificar-se nas últimas 48 horas, com uma série de ataques de grande envergadura com foguetes e drones lançados na terça-feira à noite pelo Hezbollah contra o norte de Israel, que, por sua vez, intensificou os seus bombardeamentos, vários deles contra Beirute.

Foram mortas esta quarta-feira outras 12 pessoas e pelo menos 40 ficaram feridas numa das mais mortíferas ondas de ataques israelitas à capital libanesa.

Tanto os ataques do Hezbollah como os de Israel têm-se sucedido praticamente sem interrupção desde o passado dia 02 de março, quando o grupo xiita lançou bombardeamentos contra o país vizinho em retaliação à ofensiva de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão em 28 de fevereiro.

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