"Não autorizo este nível de violência". Trump condena ataque israelita a central de gás iraniana

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, condenou, esta quinta-feira, o ataque dos israelitas às instalações de produção de gás natural de South Pars, no Irão.

Na rede social Truth, Trump assegura que a administração norte-americana "não sabia nada em relação ao ataque" à infraestrutura onde está localizada a maior reserva de gás do mundo.

"Eu não quero nem autorizo este nível de violência e destruição por causa das implicações que terão a longo prazo no futuro do Irão. Israel não fará mais ataques", escreve.

Trump assegura ainda que o Catar não esteve "de qualquer forma" envolvido no ataque e critica o ataque "injustificado e injusto" a uma parte da unidade de produção de gás natural de Ras Laffan, como retaliação ao ataque israelita.

Os bombardeamentos provocaram vários incêndios, já extintos, segundo as autoridades cataris.

Apesar de reprovar a violência dos ataques iranianos, Trump promete "destruir massivamente" a unidade de South Pars caso o Irão volte a atacar, "de forma imprudente", aquela central energética do Catar. "Eu não hesitarei em fazê-lo", avisa.

Ainda assim, os ataques continuam. Esta madrugada, o próprio Catar, o Kuwait e a Arábia Saudita reportaram ter interceptado mísseis iranianos.