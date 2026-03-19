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Conselho Europeu
Orbán diz que petróleo tem de chegar à Hungria. “Tudo o resto é um conto de fadas"
19 mar, 2026 - 09:27 • Pedro Mesquita
Viktor Orbán exigiu o restabelecimento na Ucrânia do fluxo de petróleo no oleoduto de Druzhba.
Sem petróleo nada feito, a Hungria vai bloquear a ajuda de 90 mil milhões de euros à Ucrânia, com a qual já se tinha comprometido em dezembro.
À entrada para o Conselho Europeu, Viktor Orbán exigiu o restabelecimento na Ucrânia do fluxo de petróleo no oleoduto de Druzhba.
Até lá, garante o primeiro-ministro húngaro, Budapeste irá chumbar todas as decisões pro-Ucrânia: “Estamos à espera do petróleo. Tudo o resto é um conto de fadas e nós acreditamos apenas em fatos. O petróleo tem de chegar à Hungria. Sem isso, nós não podemos apoiar qualquer proposta pro-ucraniana. Porque é existencial. Não estamos a falar de política. O petróleo é uma questão existencial para a Hungria”.
À entrada para o Conselho Europeu, Vitkor Orbán não poderia ser mais direto e promete um debate quente sobre o financiamento da Ucrânia. Um apoio que aceitou em dezembro, mas que agora recusa.
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