Orbán diz que petróleo tem de chegar à Hungria. “Tudo o resto é um conto de fadas"

Sem petróleo nada feito, a Hungria vai bloquear a ajuda de 90 mil milhões de euros à Ucrânia, com a qual já se tinha comprometido em dezembro.

À entrada para o Conselho Europeu, Viktor Orbán exigiu o restabelecimento na Ucrânia do fluxo de petróleo no oleoduto de Druzhba.

Até lá, garante o primeiro-ministro húngaro, Budapeste irá chumbar todas as decisões pro-Ucrânia: “Estamos à espera do petróleo. Tudo o resto é um conto de fadas e nós acreditamos apenas em fatos. O petróleo tem de chegar à Hungria. Sem isso, nós não podemos apoiar qualquer proposta pro-ucraniana. Porque é existencial. Não estamos a falar de política. O petróleo é uma questão existencial para a Hungria”.

À entrada para o Conselho Europeu, Vitkor Orbán não poderia ser mais direto e promete um debate quente sobre o financiamento da Ucrânia. Um apoio que aceitou em dezembro, mas que agora recusa.