Sacos de sangue, militares e pistas prontas a explodir. Dinamarca preparou a Gronelândia para uma invasão dos EUA

Depois de Trump dizer repetidamente que queria comprar a Gronelândia, "fomos obrigados a levar a sério todos os cenários", lê-se no mesmo jornal ao citar uma das fontes anónima entrevistadas dos setores do governo e serviços de informação secretos da Dinamarca, França e Alemanha.

Perante as ameaças do Presidente norte-americano, Donald Trump , os soldados dinamarqueses voaram "descontroladamente" para o território semiautónomo da Dinamarca com o equipamento militar e médico antes dos aviões e o contigente militar norte-americanos desembarcarem na ilha.

A Dinamarca terá preparado explosivos e reservas de sangue para a Gronelândia perante uma eventual invasão dos Estados Unidos da América (EUA), avançou esta quinta-feira o jornal local "DR" .

Com o apoio da França, Suécia, Noruega e Alemanha, os alegados exercícios militares a meados de janeiro deste ano na Gronelândia foram, na verdade, "uma operação a sério" para evitar uma tomada do território por parte dos EUA, garantiu outra fonte anónima.

Os explosivos enviados para a ilha estavam destinadas a destruir as pistas de aterragem em Nuuk, capital da Gronelândia, e em Kangerlussuaq no caso de um ataque americano.

"Não estamos numa situação assim desde abril de 1940", referiu uma fonte da defesa dinamarquesa ao referir-se aos dias que antecederam a ocupação da Dinamarca durante a Segundo Guerra Mundial.

Em reação, os governos da Dinamarca e da Gronelândia recusaram comentar diretamente sobre a notícia, mas a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, afirmou que "infelizmente" ainda acredita que o "desejo do Presidente norte-americano de tomar controlo da Gronelândia ainda se mantém intacto".

Apesar disso, a chefe do Governo da Dinamarca revelou que um acordo está em curso: "Felizmente, estamos agora a tentar chegar a um acordo e espero um bom resultado."

Já um alto responsável francês, também em anonimato, disse acreditar que este ambiente de tensão vivido na Gronelândia aproximou a Europa.

"Com a crise da Gronelândia, a Europa percebeu de uma vez por todas que precisa de ser capaz de assegurar a sua própria segurança", lê-se.