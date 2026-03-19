​“Somos zombies durante o dia”. Portuguesa em Israel vive ao som de sirenes e a correr para abrigos

A última madrugada foi igual a quase todas as outras.

Em 20 dias de conflito entre Israel, Estados Unidos e Irão, Kiki Aloni, uma luso-israelita em Petah Tikva – no centro de Israel – descreve uma vida em contínuo sobressalto.

A sirene que toca, a corrida até ao abrigo, o silêncio tenso, o regresso a casa. E tudo, uma e outra vez.

“A noite passa sem dormir. Eu não tenho abrigo dentro de casa, tenho de ir ao abrigo fora, por isso cada ataque, cada sirene, é mais ou menos meia hora de ir e vir”, conta à Renascença.

Na manhã seguinte, a vida continua, apesar do cansaço. À hora em que este contacto foi realizado, Kiki Aloni estava prestes a sair de casa. Eram quase 09h00 em Israel – menos duas horas em Portugal: “tenho de me levantar e começar a trabalhar, porque esta fase já está a ser muito longa e é preciso trabalhar também.”

Mas o cansaço é muito percetível. “Somos zombies durante o dia”.