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Surto no Reino Unido. Casos de meningite sobem para 27

19 mar, 2026 - 10:51 • Ana Kotowicz

Número de casos sobe de 20 para 27, e há 12 sob investigação. Bebé vacinada, de 9 meses, está gravemente doente, na mesma região. "Ritmo e dimensão da propagação da doença são sem precedentes", diz ministro da Saúde.

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(Em atualização)

Há um novo aumento dos casos confirmados de meningite B no Reino Unido. Esta manhã de quinta-feira, foram confirmados 7 novos casos, fazendo subir o total de doentes infetados de 20 para 27.

Além disso, 12 casos permanecem sob investigação, segundo os mais recentes dados da Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido.

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Tudo terá começado num clube noturno de Canterbury, em Kent, condado a cerca de 80 quilómetros de Londres, e tem estado a afetar especialmente jovens, depois de a bactéria da meningite B se ter espalhado entre alunos da Universidade de Kent e de várias escolas da região. O surto já fez dois mortos: um estudante universitário de 21 anos e uma aluna de 18 anos do secundário.

Segundo a Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido (UKHSA), a estirpe de meningite foi identificada na terça-feira como sendo do tipo B, mas trata-se de uma variante para a qual as pessoas nascidas antes de 2015, no Reino Unido, não foram vacinadas.

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Na véspera, o ministro da Saúde britânico assumiu que o número de casos "poderá muito bem aumentar",.

“O que nos preocupa no surto de Canterbury é o ritmo e a dimensão da propagação da doença, que são sem precedentes", defendeu o ministro Wes Streeting. “É por isso que estamos a ser tão proativos na disponibilização de antibióticos, porque são um tratamento eficaz, mas também a avançar com a vacinação a um ritmo e de uma forma que normalmente não adotaríamos.”

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