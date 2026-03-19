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Estados Unidos
Trump faz piada sobre Pearl Harbor em encontro com primeira-ministra do Japão
19 mar, 2026 - 21:47 • Ricardo Vieira, com Reuters
Questionado sobre porque não avisou os aliados sobre o ataque contra o Irão, o Presidente dos EUA respondeu: "Queríamos surpresa. Quem sabe mais sobre surpresa do que o Japão?"
O Presidente norte-americano comparou, esta quinta-feira, o efeito surpresa do ataque a Pearl Harbor, na II Guerra Mundial, à operação Fúria Épica lançada a 28 de fevereiro contra o Irão.
O momento protagonizado por Donald Trump aconteceu durante uma conferência de imprensa, em plena Casa Branca, com a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi.
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Questionado por um jornalista porque é que não avisou os aliados sobre o ataque contra o Irão, Donald Trump brincou com a situação e recordou o ataque japonês a Pearl Harbor, em 1941, que provocou a morte a mais de dois mil soldados norte-americanos.
"Não dissemos nada porque queríamos surpresa. Quem sabe mais sobre surpresa do que o Japão? (risos) Porque é que não me falaram sobre Pearl Harbor?", disse Trump.
"Vocês acreditam na surpresa, eu diria muito mais do que nós", prosseguiu o Presidente dos EUA.
Sentada ao lado de Donald Trump, a primeira-ministra japonesa começou por esboçar um sorriso e depois respirou fundo e abriu os olhos em direção ao jornalista.
O ataque japonês à base naval americana em Pearl Harbor, no Havai, a 7 de dezembro de 1941, matou 2.390 americanos, e no dia seguinte os Estados Unidos declararam guerra ao Japão.
O Presidente americano Franklin D. Roosevelt descreveu o ataque como "uma data que viverá na infâmia."
Os Estados Unidos derrotaram o Japão em agosto de 1945, poucos dias depois dos ataques com bombas atómicas em Hiroshima e Nagasaki, que mataram centenas de milhares de civis.
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