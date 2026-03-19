Trump faz piada sobre Pearl Harbor em encontro com primeira-ministra do Japão

O Presidente norte-americano comparou, esta quinta-feira, o efeito surpresa do ataque a Pearl Harbor, na II Guerra Mundial, à operação Fúria Épica lançada a 28 de fevereiro contra o Irão.



O momento protagonizado por Donald Trump aconteceu durante uma conferência de imprensa, em plena Casa Branca, com a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi.

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Questionado por um jornalista porque é que não avisou os aliados sobre o ataque contra o Irão, Donald Trump brincou com a situação e recordou o ataque japonês a Pearl Harbor, em 1941, que provocou a morte a mais de dois mil soldados norte-americanos.

"Não dissemos nada porque queríamos surpresa. Quem sabe mais sobre surpresa do que o Japão? (risos) Porque é que não me falaram sobre Pearl Harbor?", disse Trump.

"Vocês acreditam na surpresa, eu diria muito mais do que nós", prosseguiu o Presidente dos EUA.