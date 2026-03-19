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Tensão no Médio Oriente

UNICEF envia equipamentos médicos de emergência para Irão e Líbano

19 mar, 2026 - 01:30 • Lusa

"Os hospitais estão sobrecarregados e, sem apoio urgente, a capacidade de fornecer cuidados vitais às crianças ficará seriamente comprometida", alerta o diretor-adjunto de Operações de Emergência e Suprimentos da UNICEF.

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O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) está a enviar equipamentos médicos de emergência para o Irão, para auxiliar 226 mil pessoas, e para assistir os hospitais sobrelotados do Líbano, no âmbito das guerras em curso.

A agência da Organização das Nações Unidas (ONU) informou na quarta-feira, em comunicado, que os equipamentos médicos enviados a pedido do Ministério da Saúde iraniano englobam vacinas, unidades móveis de saúde, 'kits' de emergência e serviços de saúde mental para crianças, enquanto os hospitais, as unidades de cuidados de saúde primária e as unidades móveis no Líbano recebem 32,5 toneladas de material.

"Os hospitais estão sobrecarregados e, sem apoio urgente, a capacidade de fornecer cuidados vitais às crianças ficará seriamente comprometida", alertou na quarta-feira Ted Chaiban, diretor-adjunto de Operações de Emergência e Suprimentos da UNICEF.

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O país banhado pelo mar Mediterrâneo recebeu mais 800 toneladas de ajuda humanitária desde que o início dos bombardeamentos ininterruptos de Israel, a 2 de março. Desse essa data, foram ainda entregues 600 mil litros de água e 40 mil 'kits' de higiene a cerca de 150 mil pessoas.

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O número de mortos desde dia 2 de março é de 968, após mais 56 pessoas morrerem nas últimas 24 horas, enquanto o número de feridos subiu para 2.432, segundo dados oficiais.

Além de trabalhar com a Organização Estatal de Bem-Estar Social do Irão para ajudar crianças que ficaram sem familiares ou cuidadores, a UNICEF prometeu ainda manter apoio a pessoas mais vulneráveis, nomeadamente crianças refugiadas afegãs, e "reforçar a sua resposta humanitária" se as circunstâncias assim o exigirem.

A agência da ONU está ainda, em conjunto com as autoridades do Irão, a forma como o conflito com Israel e Estados Unidos da América (EUA) está a afetar o acesso à água potável e ao saneamento básico, tendo prometido enviar água e equipamentos de higiene conforme necessário.

Segundo a informação que as autoridades iranianas disponibilizaram à UNICEF, 120 escolas e 152 instalações médicas em todo o país sofreram danos provocados pela guerra, durante a última quinzena. O encerramento de escolas afetou, aliás, 17 milhões de crianças, acrescentou a agência.

Desde o início da guerra que opõe o Irão a Israel e aos EUA, em 28 de fevereiro, pelo menos 204 crianças foram mortas e outras 1.275 ficaram feridas, 45 das quais com menos de dois anos, no país do Golfo Pérsico.

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