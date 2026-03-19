O uso compulsivo das redes sociais prejudica o bem-estar dos adolescentes e reduz a sua vitalidade, segundo um estudo liderado pela Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) e pelo Centre d’Estudis Demogràfics (CED) demonstra que o uso compulsivo das redes sociais (PSMU – Problematic Social Media Use).

A análise constitui um dos capítulos do Relatório Mundial da Felicidade divulgado na quarta-feira pela ONU, que inclui informação de mais de 330 mil adolescentes de 43 Estados.

De acordo com o relatório, “O uso problemático das redes sociais (UPRS) está associado a mais queixas psicológicas e a uma menor satisfação com a vida em todos os 43 países que analisámos”.

O estudo sublinha que este não é um fenómeno isolado: é global, consistente e pode verificar-se em diferentes contextos sociais e culturais.

Os autores distinguem também de forma clara o uso normal e o uso problemático, explicando que o PSMU está relacionado com comportamentos de natureza viciante.

Defendem, então, que se trata de uma escala que capta “comportamentos aditivos e compulsivos nas redes sociais” e se associa a “maior angústia psicológica [...] e humor negativo nos adolescentes”.

Concluem que não é propriamente o seu uso que é prejudicial, mas a sua dimensão compulsiva.

O estudo indica também que a relação entre o uso desmedido e o bem-estar tem vindo a intensificar-se ao longo do tempo.

Entre 2018 e 2022, “este aumento ocorreu em todos os grupos socioeconómicos e na maioria das regiões analisadas”, o que sugere o agravamento do problema, possivelmente devido ao aumento da presença digital na vida dos jovens.

Destacam ainda que os adolescentes mais novos (11 a 12 anos) são mais vulneráveis a estes efeitos do que os mais velhos (13 a 16 anos). “Isto indica que o início da adolescência é um período de desenvolvimento particularmente sensível para o efeito das redes sociais”, reiteram.

Fatores socioeconómicos também influenciam a intensidade do impacto.

O relatório refere que as desigualdades sociais agravam os efeitos negativos das redes sociais, os quais são mais acentuados entre jovens em contextos mais desfavorecidos.

Reiteram que “os adolescentes de baixos rendimentos estão em maior desvantagem no que diz respeito a comportamentos digitais compulsivos ou aditivos, enquanto os mais privilegiados estão relativamente mais protegidos destes danos”.

O estudo conclui que as redes sociais são um fator de risco significativo para a estabilidade dos adolescentes e está diretamente associado ao aumento de problemas psicológicos e menor satisfação com a vida.