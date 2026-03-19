Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 19 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Estudo

Uso compulsivo das redes sociais prejudica o bem-estar dos adolescentes

19 mar, 2026 - 08:48 • Redação

Verifica-se que o uso desmedido das redes sociais potencia os problemas psicológicos e reduz o entusiasmo com a vida.

A+ / A-

O uso compulsivo das redes sociais prejudica o bem-estar dos adolescentes e reduz a sua vitalidade, segundo um estudo liderado pela Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) e pelo Centre d’Estudis Demogràfics (CED) demonstra que o uso compulsivo das redes sociais (PSMU – Problematic Social Media Use).

A análise constitui um dos capítulos do Relatório Mundial da Felicidade divulgado na quarta-feira pela ONU, que inclui informação de mais de 330 mil adolescentes de 43 Estados.
De acordo com o relatório, “O uso problemático das redes sociais (UPRS) está associado a mais queixas psicológicas e a uma menor satisfação com a vida em todos os 43 países que analisámos”.
O estudo sublinha que este não é um fenómeno isolado: é global, consistente e pode verificar-se em diferentes contextos sociais e culturais.
Os autores distinguem também de forma clara o uso normal e o uso problemático, explicando que o PSMU está relacionado com comportamentos de natureza viciante.
Defendem, então, que se trata de uma escala que capta “comportamentos aditivos e compulsivos nas redes sociais” e se associa a “maior angústia psicológica [...] e humor negativo nos adolescentes”.
Concluem que não é propriamente o seu uso que é prejudicial, mas a sua dimensão compulsiva.
O estudo indica também que a relação entre o uso desmedido e o bem-estar tem vindo a intensificar-se ao longo do tempo.
Entre 2018 e 2022, “este aumento ocorreu em todos os grupos socioeconómicos e na maioria das regiões analisadas”, o que sugere o agravamento do problema, possivelmente devido ao aumento da presença digital na vida dos jovens.
Destacam ainda que os adolescentes mais novos (11 a 12 anos) são mais vulneráveis a estes efeitos do que os mais velhos (13 a 16 anos). “Isto indica que o início da adolescência é um período de desenvolvimento particularmente sensível para o efeito das redes sociais”, reiteram.
Fatores socioeconómicos também influenciam a intensidade do impacto.
O relatório refere que as desigualdades sociais agravam os efeitos negativos das redes sociais, os quais são mais acentuados entre jovens em contextos mais desfavorecidos.
Reiteram que “os adolescentes de baixos rendimentos estão em maior desvantagem no que diz respeito a comportamentos digitais compulsivos ou aditivos, enquanto os mais privilegiados estão relativamente mais protegidos destes danos”.
O estudo conclui que as redes sociais são um fator de risco significativo para a estabilidade dos adolescentes e está diretamente associado ao aumento de problemas psicológicos e menor satisfação com a vida.
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 19 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda