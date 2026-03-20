"Cobardes". Trump critica aliados na NATO e diz que não esquecerá

O presidente norte-americano Donald Trump classifica os aliados da NATO de "cobardes". A crítica lê-se na conta de Trump na rede social Truth Social.

Em causa está a intervenção no Irão e os condicionamentos no Estreito de Ormuz.

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Na publicação, Trump considerou que a NATO sem os Estados Unidos seria um “tigre de papel” e lamenta o que considera ser a inação dos aliados para travar o programa nuclear iraniano.

"Agora que essa luta está militarmente ganha, com muito pouco risco para eles, queixam-se dos elevados preços do petróleo que são obrigados a pagar, mas não querem ajudar a abrir o Estreito de Ormuz, uma simples manobra militar e que é a única razão para os elevados preços do petróleo. É tão fácil para eles fazerem, com tão pouco risco", escreve Trump.

Depois, em letras maiúsculas, escreve "cobardes" e garante que esta tomada de posição não será esquecida.

