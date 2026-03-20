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Delcy Rodríguez substitui chefias militares após demissão do ministro da Defesa

20 mar, 2026 - 23:58 • Redação

Delcy Rodríguez anunciou a substituição do alto comando militar venezuelano. Decisão surge após a demissão do ministro da Defesa. Mudanças ocorrem no contexto pós-afastamento de Nicolás Maduro.

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A presidente interina da Venezuela anunciou a renovação das chefias militares, numa das mais significativas alterações institucionais desde a queda de Nicolás Maduro.

A decisão foi divulgada através de uma publicação nas redes sociais.

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A mudança ocorre um dia depois da demissão do ministro da Defesa, que exercia funções há vários anos e era considerado próximo do antigo líder. O cargo foi entregue a um antigo responsável dos serviços de informações.

Rodríguez, que desempenhou funções como vice-presidente durante o governo anterior, assumiu a liderança interina após a destituição de Maduro numa operação conduzida por forças norte-americanas no início de janeiro.

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