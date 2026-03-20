Homem morre de meningite em França, empresa afasta ligação a surto do Reino Unido

Um trabalhador da empresa francesa de combustível nuclear Orano, no complexo de La Hague, na Normandia, morreu de meningite, informou a empresa esta sexta-feira, acrescentando não haver indícios de ligação ao surto do Reino Unido, que já fez dois mortos.

O trabalhador morreu na quinta-feira devido a uma infeção meningocócica invasiva, segundo a empresa, que, citada pela agência Reuters, diz já ter notificado as autoridades locais.

Serão administrados antibióticos às cerca de 50 pessoas que tiveram contacto próximo com o funcionário, além de que deverão permanecer em casa durante 10 dias, até 29 de março, para evitar contágios.

Na quarta-feira, tinha sido notificado um outro caso de meningite B no país: um estudante da universidade de Kent, onde vários alunos ficaram doentes, foi hospitalizado em França. Nesse dia, as autoridades francesas davam conta de que o doente estava estável e de que não foram registados outros casos da doença associados ao surto do Reino Unido.

“Foram tomadas todas as medidas possíveis para limitar a propagação da infeção. As pessoas que estiveram em contacto de risco com o doente foram informadas e foi-lhes oferecido tratamento com antibióticos”, esclareceu um porta-voz do Ministério da Saúde francês.