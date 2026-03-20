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Homem morre de meningite em França, empresa afasta ligação a surto do Reino Unido

20 mar, 2026 - 11:37 • Ana Kotowicz

O Reino Unido enfrenta um surto sem precedentes de meningite, que já provocou duas mortes no sudeste de Inglaterra: um universitário de 21 anos e uma estudante de 18.

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Um trabalhador da empresa francesa de combustível nuclear Orano, no complexo de La Hague, na Normandia, morreu de meningite, informou a empresa esta sexta-feira, acrescentando não haver indícios de ligação ao surto do Reino Unido, que já fez dois mortos.

O trabalhador morreu na quinta-feira devido a uma infeção meningocócica invasiva, segundo a empresa, que, citada pela agência Reuters, diz já ter notificado as autoridades locais.

Serão administrados antibióticos às cerca de 50 pessoas que tiveram contacto próximo com o funcionário, além de que deverão permanecer em casa durante 10 dias, até 29 de março, para evitar contágios.

Na quarta-feira, tinha sido notificado um outro caso de meningite B no país: um estudante da universidade de Kent, onde vários alunos ficaram doentes, foi hospitalizado em França. Nesse dia, as autoridades francesas davam conta de que o doente estava estável e de que não foram registados outros casos da doença associados ao surto do Reino Unido.

“Foram tomadas todas as medidas possíveis para limitar a propagação da infeção. As pessoas que estiveram em contacto de risco com o doente foram informadas e foi-lhes oferecido tratamento com antibióticos”, esclareceu um porta-voz do Ministério da Saúde francês.
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Casos continuam a aumentar no Reino Unido

Os casos de meningite continuam a aumentar no Reino Unido, mas a um ritmo mais baixo. Esta sexta-feira, a Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido (UKHSA) deu conta de 29 casos, 18 confirmados com testes laboratoriais e outros 11 casos, considerados prováveis infeções, mas que aguardam os resultados das análises.

Na véspera, os números apontavam para 27 infeções, 15 confirmados e 12 a aguardar os resultados laboratoriais. Assim, apesar de o surto não estar contido, a propagação desacelerou.

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Tudo terá começado num clube noturno de Canterbury, em Kent, condado a cerca de 80 quilómetros de Londres, e tem estado a afetar especialmente jovens, depois de a bactéria da meningite B se ter espalhado entre alunos da Universidade de Kent e de várias escolas da região. O surto já fez dois mortos: um estudante universitário de 21 anos e uma aluna de 18 anos do secundário.

Segundo a Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido (UKHSA), a estirpe de meningite foi identificada na terça-feira como sendo do tipo B, mas trata-se de uma variante para a qual as pessoas nascidas antes de 2015, no Reino Unido, não foram vacinadas.

Depois de, nos primeiros dias, ter havido uma administração em massa de antibióticos para evitar que se desenvolvessem novas infeções, as autoridades de saúde estão agora a apostar na vacinação em massa.

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