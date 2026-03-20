Irão. Trump admite “reduzir gradualmente” esforço militar

Donald Trump anunciou que os Estados Unidos poderão “reduzir gradualmente os esforços militares no Médio Oriente”, indicando que os objetivos definidos em relação ao Irão estão perto de ser alcançados.

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A declaração foi feita numa publicação na rede social Truth Social, onde o presidente norte-americano apresenta cinco prioridades estratégicas. Entre elas, destaca a degradação da capacidade de mísseis iraniana e a destruição da base industrial de defesa do país.

Trump inclui também a eliminação da marinha e da força aérea iranianas, incluindo sistemas antiaéreos, e o impedimento de qualquer aproximação do Irão a capacidade nuclear.

Outro dos objetivos mencionados passa pela proteção dos aliados dos Estados Unidos no Médio Oriente, nomeadamente Israel, Arábia Saudita, Qatar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Kuwait.

“Estamos muito perto de atingir os nossos objetivos, enquanto ponderamos reduzir gradualmente os nossos significativos esforços militares no Médio Oriente no que diz respeito ao regime terrorista do Irão”, afirmou Donald Trump na publicação divulgada na Truth Social.

Na mesma mensagem, Trump defende que o estreito de Ormuz deverá ser assegurado por outros países que dele dependem, sublinhando que os Estados Unidos não utilizam essa rota.

“O estreito de Ormuz terá de ser guardado e policiado, conforme necessário, por outras nações que o utilizam. Os Estados Unidos não o fazem”, escreveu Donald Trump na mesma publicação.

O presidente norte-americano acrescenta que os Estados Unidos poderão prestar apoio a esses países, caso seja solicitado, mas considera que essa necessidade deixará de existir quando a ameaça iraniana for eliminada, classificando a operação como simples.