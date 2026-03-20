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Médio Oriente
Israel admite tropas no terreno no Irão
20 mar, 2026 - 08:02 • Hugo Monteiro , João Malheiro
Netanyahu considera que a intervenção aérea poderá não ser suficiente para alcançar os objetivos da guerra.
Pode ser o próximo passo na guerra do Irão. Benjamin Netanyahu admite uma componente terrestre na guerra contra o Irão.
É a primeira vez que o primeiro-ministro israelita fala da possibilidade de tropas no terreno.
Netanyahu considera que a intervenção aérea poderá não ser suficiente para alcançar os objetivos.
"Costuma-se dizer que as revoluções não são feitas pelo ar. E é verdade", aponta.
Israel acaba de estender os ataques à Síria: durante a madrugada desta sexta-feira, as forças armadas israelitas bombardearam instalações do governo sírio, em resposta a ataques contra civis drusos na região de Sweida, no sul da Síria.
Em comunicado, o exército de Israel insiste que não vai tolerar qualquer dano à população drusa, acrescentando que continua a acompanhar a situação naquela região.
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