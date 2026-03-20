Marinheiro revela posição de porta-aviões francês através de aplicação para corridas

A corrida de um marinheiro francês fez com que a localização de um porta-aviões a caminho do Médio Oriente fosse revelada para todo o mundo, através de uma aplicação para atletas e entusiastas de atividades físicas.

Na última sexta-feira, dia 13 de março, o jovem da Marinha Francesa decidiu correr em círculos no convés do navio durante cerca de 36 minutos. Segundo o Le Monde, depois do exercício, publicou o percurso de mais de sete quilómetros na plataforma, onde tem um perfil público, revelando a posição exata do porta-aviões Charles-de-Gaulle em tempo real no Mar Mediterrâneo.

A presença do navio e de pelo menos três fragatas e um petroleiro não era segredo, já que o próprio Emmanuel Macron, presidente francês, anunciou a missão poucos dias após o início da guerra entre Israel, Estados Unidos e Irão.

No entanto, o erro de segurança foi considerado como uma "imprudência perigosa" em contexto de guerra, depois de duas bases militares francesas terem sido alvo de ataques do Irão, onde um soldado francês morreu e seis ficaram feridos.