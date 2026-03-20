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Princesa herdeira da Noruega diz ter sido “manipulada e enganada” por Epstein

20 mar, 2026 - 22:51 • Redação

Princesa herdeira Mette-Marit afirmou ter sido “manipulada e enganada” por Jeffrey Epstein. Entrevista à televisão pública NRK surgiu sete semanas depois de terem sido revelados centenas de emails trocados entre ambos.

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A princesa herdeira da Noruega, Mette-Marit, disse à televisão pública NRK que gostaria de nunca ter conhecido Jeffrey Epstein e assumiu responsabilidade por não ter investigado melhor o passado do norte-americano.

Na entrevista, com cerca de 20 minutos, afirmou sentir-se “manipulada” e “enganada” e surgiu várias vezes à beira das lágrimas.

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As declarações surgem sete semanas depois de se tornar público, na Noruega, que a princesa trocou centenas de emails com Epstein entre 2011 e 2014 e que ficou na casa dele, na Florida, quando este não se encontrava no local.

Mette-Marit já tinha pedido desculpa e admitido “má avaliação”, depois de os detalhes da relação com Epstein terem sido conhecidos através de ficheiros divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos no final de Janeiro.

“É incrivelmente importante para mim assumir a responsabilidade por não ter verificado o passado dele com mais cuidado”, disse Mette-Marit, acrescentando que foi “manipulada e enganada”.

Sobre a estadia de vários dias na casa de Epstein em Palm Beach, em 2013, Mette-Marit disse que essa deslocação aconteceu por causa de um conhecido comum, sem o identificar. Revelou também que houve uma “situação” no último dia da estadia que a deixou desconfortável, recusando, porém, dar mais detalhes, além de dizer que telefonou ao marido. Haakon confirmou recordar bem essa chamada e disse que a mulher se sentiu insegura.

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