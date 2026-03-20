Quais são as recomendações para quem visita a ilha do Sal após alerta de infeções gastrointestinais?

"Se não houver uma boa higiene, as mão do individuo podem passarem a bactéria durante a manipulação dos alimentos". Perante o alerta para risco de infeções gastrointestinais em Cabo Verde, o representante do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Jorge Seixas, explicou em entrevista à Renascença como se pode evitar o contágio.

"São bactérias que invadem a parede intestinal e podem passar para o sangue com tudo o que isso pode implicar", explicou o professor especialista.

Sem referir óbitos, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças emitiu esta quinta-feira recomendações para viajantes devido a um "risco moderado" de infeções gastrointestinais em Santa Maria, ilha do Sal, Cabo Verde, enquanto a origem de casos recentes não estiver controlada.



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O centro revelou ainda que desde setembro de 2022 foram detetados mais de mil casos confirmados e prováveis de Shigelose e outras infeções gastrointestinais, incluindo salmonelose, em viajantes que regressaram de Cabo Verde para vários países do espaço europeu, Reino Unido e Estados Unidos



Em causa estão infeções gastrointestinais agudas provocadas por duas bactérias, cuja origem ainda não foi determinada e que terão provocado a morte de quatro turistas britânicos, no passado mês de janeiro.

Porém, o ministro da Saúde de Cabo Verde assegura que não há evidências epidemiológicas públicas que indiquem qualquer surto ativo no país. Sobre os turistas britânicos e acredita que se trata de uma que a “mera coincidência” temporal entre viagem e doença.

Leia a entrevista Renascença ao representante do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Jorge Seixas.



Quais são as recomendações para quem viaja para a ilha do Sal?

Para este destino onde há casos relatados de diarreia associados a duas bactérias – Shigella e Salmonella – as recomendações são apenas uma intensificação das precauções com o que se come e se bebe e medidas de higiene, porque estas duas bactérias são agressivas, sobretudo para crianças e idosos e para pessoas com alguma doença subjacente que pode ser agravada.

Basicamente, só deve ser consumida água engarrafada, com a garrafa ou lata a ser aberta na frente do viajante. Gelo é de evitar a menos que seja feito o congelador do quarto com água engarrafada. Já os alimentos crus, como saladas e frutas, são de alto risco.