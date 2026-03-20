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- 20 mar, 2026
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Cabo Verde
Quais são as recomendações para quem visita a ilha do Sal após alerta de infeções gastrointestinais?
20 mar, 2026 - 00:33 • Anabela Góis
Ministro da Saúde de Cabo Verde assegura que não há evidências epidemiológicas públicas que indiquem qualquer surto ativo no país.
"Se não houver uma boa higiene, as mão do individuo podem passarem a bactéria durante a manipulação dos alimentos". Perante o alerta para risco de infeções gastrointestinais em Cabo Verde, o representante do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Jorge Seixas, explicou em entrevista à Renascença como se pode evitar o contágio.
"São bactérias que invadem a parede intestinal e podem passar para o sangue com tudo o que isso pode implicar", explicou o professor especialista.
Sem referir óbitos, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças emitiu esta quinta-feira recomendações para viajantes devido a um "risco moderado" de infeções gastrointestinais em Santa Maria, ilha do Sal, Cabo Verde, enquanto a origem de casos recentes não estiver controlada.
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O centro revelou ainda que desde setembro de 2022 foram detetados mais de mil casos confirmados e prováveis de Shigelose e outras infeções gastrointestinais, incluindo salmonelose, em viajantes que regressaram de Cabo Verde para vários países do espaço europeu, Reino Unido e Estados Unidos
Em causa estão infeções gastrointestinais agudas provocadas por duas bactérias, cuja origem ainda não foi determinada e que terão provocado a morte de quatro turistas britânicos, no passado mês de janeiro.
Porém, o ministro da Saúde de Cabo Verde assegura que não há evidências epidemiológicas públicas que indiquem qualquer surto ativo no país. Sobre os turistas britânicos e acredita que se trata de uma que a “mera coincidência” temporal entre viagem e doença.
Leia a entrevista Renascença ao representante do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Jorge Seixas.
Quais são as recomendações para quem viaja para a ilha do Sal?
Para este destino onde há casos relatados de diarreia associados a duas bactérias – Shigella e Salmonella – as recomendações são apenas uma intensificação das precauções com o que se come e se bebe e medidas de higiene, porque estas duas bactérias são agressivas, sobretudo para crianças e idosos e para pessoas com alguma doença subjacente que pode ser agravada.
Basicamente, só deve ser consumida água engarrafada, com a garrafa ou lata a ser aberta na frente do viajante. Gelo é de evitar a menos que seja feito o congelador do quarto com água engarrafada. Já os alimentos crus, como saladas e frutas, são de alto risco.
Saúde
Centro europeu alerta para risco de infeções gastrointestinais em Cabo Verde
“A probabilidade de viajantes contraírem Shigella (...)
Como surgem habitualmente estas bactérias?
Os portadores de Shigella são os seres humanos. A bactéria é eliminada nas fezes, podendo infetar a água.
Se não houver uma boa higiene, as mão do individuo podem estar contaminadas e passarem a bactéria durante a manipulação dos alimentos. E é por essa via que será um risco para o viajante.
A Salmonella, para além da transmissão fecal-oral, frequentemente está presente em produtos aviários, o que significa que ovos estrelados, aves mal cozinhadas, mousse de chocolate ou maionese, que levam ovos crus, são alimentos a evitar.
E qual é que é a gravidade destas bactérias para o ser humano?
Para indivíduos mais frágeis, como crianças e idosos ou com alguma doença subjacente, a gravidade pode ser significativa. São bactérias que invadem a parede intestinal e podem passar para o sangue com tudo o que isso pode implicar.
Para indivíduos saudáveis, por norma é uma diarreia com dor abdominal, febre e, por vezes, sangue nas fezes. Nestes casos, será necessário tratamento com antibiótico.
Se a pessoa tiver um desses sintomas deve dirigir-se imediatamente ao médico?
Em qualquer das circunstâncias o que há a fazer é uma pausa alimentar, fazer uma dieta simples e manter-se hidratado com sal de reidratação oral.
Se ao fim de 48 horas a situação não melhorar, ou se tiver sangue nas fezes, deve tomar antibiótico que será prescrito pelo médico.
O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças refere "risco moderado" de infeções gastrointestinais. O que é que isto significa?
É um alerta em termos de saúde pública, porque nessas duas situações – Shigella e Salmonella – há risco de o surto alastrar a outros países.
Se uns pais ficarem também ser contaminados, ao cuidarem da higiene de um bebé infetado, podem dar origem a surtos ao viajarem para outro país, como portadores da bactéria.
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