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Reino Unido deixa EUA usarem bases para segurança de Ormuz

20 mar, 2026 - 20:40 • Ricardo Vieira, com Reuters

As forças armadas norte-americanas poderão usar as instalações britânicas para atacar locais de lançamentos de mísseis do Irão.

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O Governo britânico autorizou esta sexta-feira utilização das suas bases militares para operações dos Estados Unidos para garantir a segurança no Estreito de Ormuz.

As forças armadas norte-americanas poderão usar as instalações britânicas para atacar locais de lançamentos de mísseis do Irão.

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Os ministros britânicos reuniram-se na sexta-feira para discutir a guerra com o Irão e o bloqueio do estreito de Ormuz por Teerão, segundo um comunicado de Downing Street.

"Eles confirmaram que o acordo que permite aos Estados Unidos utilizar bases britânicas na defesa coletiva da região inclui operações defensivas norte-americanas destinadas a neutralizar os locais de lançamento de mísseis e as capacidades utilizadas para atacar navios no Estreito de Ormuz", refere o comunicado.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano já reagiu. Abbas Araqchi, afirmou numa publicação na rede X que o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, está "a colocar vidas britânicas em risco ao permitir que bases do Reino Unido sejam usadas para agressão contra o Irão".

"O Irão exercerá o seu direito à autodefesa", alerta Abbas Araqchi.

Entretanto, o Presidente norte-americano classificou os aliados da NATO de "cobardes". Em causa está a intervenção no Irão e os condicionamentos no Estreito de Ormuz.

"Agora que essa luta está militarmente ganha, com muito pouco risco para eles, queixam-se dos elevados preços do petróleo que são obrigados a pagar, mas não querem ajudar a abrir o Estreito de Ormuz, uma simples manobra militar e que é a única razão para os elevados preços do petróleo. É tão fácil para eles fazerem, com tão pouco risco", escreve Trump.

Depois, em letras maiúsculas, escreve "cobardes" e garante que esta tomada de posição não será esquecida.

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