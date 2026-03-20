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Surto de meningite

Reino Unido. E ao quarto dia do surto, há novo aumento dos casos de meningite

20 mar, 2026 - 10:20 • Ana Kotowicz

Há um total de 29 casos, 18 já confirmados por testes laboratoriais e outros 11 apontados como "prováveis", pelas autoridades de saúde, mas que aguardam resultado de análises.

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Os casos de meningite continuam a aumentar no Reino Unido, mas a um ritmo mais baixo. Esta sexta-feira, a Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido (UKHSA) deu conta de 29 casos, 18 confirmados com testes laboratoriais e outros 11 casos, considerados prováveis infeções, mas que aguardam os resultados das análises.

Na véspera, os números apontavam para 27 infeções, 15 confirmados e 12 a aguardar os resultados laboratoriais. Assim, apesar de o surto não estar contido, a propagação desacelerou.

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Tudo terá começado num clube noturno de Canterbury, em Kent, condado a cerca de 80 quilómetros de Londres, e tem estado a afetar especialmente jovens, depois de a bactéria da meningite B se ter espalhado entre alunos da Universidade de Kent e de várias escolas da região. O surto já fez dois mortos: um estudante universitário de 21 anos e uma aluna de 18 anos do secundário.

Segundo a Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido (UKHSA), a estirpe de meningite foi identificada na terça-feira como sendo do tipo B, mas trata-se de uma variante para a qual as pessoas nascidas antes de 2015, no Reino Unido, não foram vacinadas.

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