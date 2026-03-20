"Vamos cumprir de uma forma ou de outra": Von der Leyen garante que UE vai avançar com empréstimo para apoiar Ucrânia

Considerada pelos representantes dos países de Estados Membros como uma resistência "inaceitável" da Hungria, o presidente do Conselho Europeu, António Costa , também condenou o comportamento e decisão de Orbán.

"Vamos cumprir de uma forma ou de outra" , disse Von der Leyen após uma cimeira em Bruxelas, na qual os líderes da UE não conseguiram convencer o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, a desistir do bloqueio.

A União Europeia (UE) vai "cumprir de uma forma ou de outra" com o empréstimo prometido de 90 mil milhões de euros à Ucrânia , apesar da resistência da Hungria, afirmou na quinta-feira a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen .

"Um acordo é um acordo, temos de honrar a nossa palavra. E ninguém pode chantagear o Conselho Europeu", insistiu Costa.

Já o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, continuar a acreditar que falhar o empréstimo seria um "sinal absolutamente errado", e disse estar convencido na quinta-feira que o bloqueio da Hungria vai ser superado "muito rapidamente".

Montenegro recordou ainda que essa decisão foi aprovada por todos os líderes da União Europeia (UE) em dezembro e "não passa pela cabeça que a decisão não seja executada".

"Não passa mesmo pela cabeça, não passará pela de nenhum governante nem de nenhum Estado-membro da União, porque isso seria, efetivamente, descredibilizar as decisões de um órgão máximo ao nível institucional da União Europeia (UE)."

A Hungria tem estado a bloquear um empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia, aprovado no Conselho Europeu de dezembro, por acusar Kiev de estar a bloquear propositadamente a transferência de petróleo para o seu país através do oleoduto de Druzhba.