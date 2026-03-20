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Guerra na Ucrânia
"Vamos cumprir de uma forma ou de outra": Von der Leyen garante que UE vai avançar com empréstimo para apoiar Ucrânia
20 mar, 2026 - 01:00 • Catarina Magalhães, com agências
"Ninguém pode chantagear o Conselho Europeu", diz Costa perante a resistência da Hungria em bloquear o empréstimo para apoiar a Ucrânia.
A União Europeia (UE) vai "cumprir de uma forma ou de outra" com o empréstimo prometido de 90 mil milhões de euros à Ucrânia, apesar da resistência da Hungria, afirmou na quinta-feira a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.
"Vamos cumprir de uma forma ou de outra", disse Von der Leyen após uma cimeira em Bruxelas, na qual os líderes da UE não conseguiram convencer o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, a desistir do bloqueio.
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Considerada pelos representantes dos países de Estados Membros como uma resistência "inaceitável" da Hungria, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, também condenou o comportamento e decisão de Orbán.
União Europeia
Orbán recusou levantar bloqueio ao empréstimo de 90 mil milhões à Ucrânia
Fontes europeias indicaram ainda que Orbán voltou (...)
"Um acordo é um acordo, temos de honrar a nossa palavra. E ninguém pode chantagear o Conselho Europeu", insistiu Costa.
Já o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, continuar a acreditar que falhar o empréstimo seria um "sinal absolutamente errado", e disse estar convencido na quinta-feira que o bloqueio da Hungria vai ser superado "muito rapidamente".
A Hungria tem estado a bloquear um empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia, aprovado no Conselho Europeu de dezembro, por acusar Kiev de estar a bloquear propositadamente a transferência de petróleo para o seu país através do oleoduto de Druzhba.
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