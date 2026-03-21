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Administração Trump suspende temporariamente sanções sobre petróleo iraniano
21 mar, 2026 - 00:58 • Redação
Administração norte-americana emitiu uma isenção de 30 dias às sanções sobre petróleo iraniano vendido no mar. Medida visa aliviar a pressão sobre a oferta de energia. Decisão surge no contexto da guerra dos EUA e de Israel contra o Irão.
A administração de Donald Trump emitiu esta sexta-feira uma isenção de 30 dias às sanções que recaem sobre a compra de petróleo iraniano no mar, segundo o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. A medida pretende aliviar as pressões sobre o abastecimento energético desde o início da guerra dos EUA e de Israel contra o Irão.
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Trata-se da terceira suspensão temporária de sanções em cerca de duas semanas. Antes desta decisão, os Estados Unidos já tinham aliviado sanções sobre o petróleo russo.
A licença geral emitida esta sexta-feira permite a venda de crude iraniano e de produtos petrolíferos carregados em navios entre 20 de março e 19 de abril. O documento foi publicado no site do Departamento do Tesouro norte-americano.
Segundo Scott Bessent, a suspensão temporária permitirá colocar cerca de 140 milhões de barris de petróleo nos mercados globais. O responsável defendeu que o aumento da oferta mundial ajudará a atenuar as pressões temporárias sobre o abastecimento.
“Ao desbloquear temporariamente esta oferta existente para o mundo, os Estados Unidos irão rapidamente colocar aproximadamente 140 milhões de barris de petróleo nos mercados globais”, afirmou Scott Bessent, numa declaração publicada na rede social X.
“Na essência, estaremos a usar os barris iranianos contra Teerão para manter o preço em baixa, enquanto prosseguimos a Operação Epic Fury”, disse Scott Bessent.
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