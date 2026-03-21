Administração Trump suspende temporariamente sanções sobre petróleo iraniano

A administração de Donald Trump emitiu esta sexta-feira uma isenção de 30 dias às sanções que recaem sobre a compra de petróleo iraniano no mar, segundo o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. A medida pretende aliviar as pressões sobre o abastecimento energético desde o início da guerra dos EUA e de Israel contra o Irão.

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Trata-se da terceira suspensão temporária de sanções em cerca de duas semanas. Antes desta decisão, os Estados Unidos já tinham aliviado sanções sobre o petróleo russo.

A licença geral emitida esta sexta-feira permite a venda de crude iraniano e de produtos petrolíferos carregados em navios entre 20 de março e 19 de abril. O documento foi publicado no site do Departamento do Tesouro norte-americano.

Segundo Scott Bessent, a suspensão temporária permitirá colocar cerca de 140 milhões de barris de petróleo nos mercados globais. O responsável defendeu que o aumento da oferta mundial ajudará a atenuar as pressões temporárias sobre o abastecimento.

“Ao desbloquear temporariamente esta oferta existente para o mundo, os Estados Unidos irão rapidamente colocar aproximadamente 140 milhões de barris de petróleo nos mercados globais”, afirmou Scott Bessent, numa declaração publicada na rede social X.

“Na essência, estaremos a usar os barris iranianos contra Teerão para manter o preço em baixa, enquanto prosseguimos a Operação Epic Fury”, disse Scott Bessent.