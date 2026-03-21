Cuba às escuras após segundo apagão da rede elétrica numa semana

A rede elétrica de Cuba voltou a colapsar este sábado e cerca de 10 milhões de pessoas estão de novo às escuras.

Este é o segundo episódio de apagão total no país em menos de uma semana, provocado pelo bloqueio petrolífero dos Estados Unidos que permanece há cerca de dois meses, numa altura em que também começam a faltar alimentos nos supermercados.

A última quebra de rede elétrica aconteceu na segunda-feira.

A operadora da rede UNE anunciou a queda nas redes sociais e disse que vai continuar a oferecer atualizações.

A quebra acontece no dia em que o ministro dos Negócios Estrangeiros cubano, Bruno Rodriguez, disse que Havana estaria aberta a "um diálogo sério e responsável" com os EUA, enfatizando que isso aconteceria sem "interferência nos assuntos internos".