Duas semanas de guerra no Irão libertaram mais poluição do que a Islândia num ano

As primeiras duas semanas da ofensiva dos Estados Unidos e Israel no Irão e da retaliação iraniana no Médio Oriente provocou a libertação de uma poluição de carbono maior do que um país como a Islândia emite num ano inteiro.

Numa análise partilhada ao jornal britânico The Guardian, o Instituto Clima e Comunidade indica que as emissões de dióxido de carbono largadas desde 28 de fevereiro até 14 de março representam a mesma poluição que a soma dos 84 países com menos emissões no mundo.

Esta é a primeira investigação ao custo climático do conflito, que já gerou cinco milhões de toneladas de emissões de gases com efeito de estufa, no espaço de apenas 14 dias.

"Cada ataque com mísseis é mais uma prestação para um planeta mais quente e instável, e nada disto torna alguém mais seguro", indica ao jornal Patrick Bigger, diretor de investigação no instituto e coautor do estudo.

Entre os estragos com maior impacto nas emissões de carbono estão os edifícios destruídos, que segundo o Crescente Vermelho do Irão foram mais de 20 mil, com o Instituto Clima e Comunidade a estimar que tal represente 2,4 milhões de toneladas de CO2 equivalente (tCO2e).

"Cada incêndio numa refinaria e cada ataque a petroleiros é um lembrete de que a geopolítica alimentada por combustíveis fósseis é incompatível com um planeta habitável. Esta guerra mostra, mais uma vez, que a forma mais rápida de agravar a crise climática é deixar os interesses dos combustíveis fósseis ditarem a política externa", refere o responsável da análise.