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Investigação
Duas semanas de guerra no Irão libertaram mais poluição do que a Islândia num ano
21 mar, 2026 - 20:20 • Diogo Camilo
Estudo climático revela que o conflito de Estados Unidos e Israel com o Irão levou à emissão de cinco milhões de toneladas de emissões de gases com efeito de estufa.
As primeiras duas semanas da ofensiva dos Estados Unidos e Israel no Irão e da retaliação iraniana no Médio Oriente provocou a libertação de uma poluição de carbono maior do que um país como a Islândia emite num ano inteiro.
Numa análise partilhada ao jornal britânico The Guardian, o Instituto Clima e Comunidade indica que as emissões de dióxido de carbono largadas desde 28 de fevereiro até 14 de março representam a mesma poluição que a soma dos 84 países com menos emissões no mundo.
Esta é a primeira investigação ao custo climático do conflito, que já gerou cinco milhões de toneladas de emissões de gases com efeito de estufa, no espaço de apenas 14 dias.
"Cada ataque com mísseis é mais uma prestação para um planeta mais quente e instável, e nada disto torna alguém mais seguro", indica ao jornal Patrick Bigger, diretor de investigação no instituto e coautor do estudo.
Entre os estragos com maior impacto nas emissões de carbono estão os edifícios destruídos, que segundo o Crescente Vermelho do Irão foram mais de 20 mil, com o Instituto Clima e Comunidade a estimar que tal represente 2,4 milhões de toneladas de CO2 equivalente (tCO2e).
"Cada incêndio numa refinaria e cada ataque a petroleiros é um lembrete de que a geopolítica alimentada por combustíveis fósseis é incompatível com um planeta habitável. Esta guerra mostra, mais uma vez, que a forma mais rápida de agravar a crise climática é deixar os interesses dos combustíveis fósseis ditarem a política externa", refere o responsável da análise.
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A investigação estima ainda que foram consumidos entre 150 e 270 milhões de litros de combustível por aeronaves, navios e veículos de apoio nos primeiros 14 dias, que produziram emissões totais de 529 mil tCO2e.
A guerra provocou ainda fenómenos de "chuva negra", com o ataque a refinarias iranianas perto de Teerão. A análise estima que entre 2,5 e 5,9 milhões de barris de petróleo foram queimados nesse tipo de ataques — incluindo retaliações iranianas contra vizinhos do Golfo — emitindo cerca de 1,88 milhões de tCO2e.
No total dos ataques, as primeiras duas semanas do conflito geraram 5.055.016 tCO2e, o equivalente a 131.430.416 tCO2e num ano.
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