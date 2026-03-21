Irão diz ter atacado cinco bases militares dos EUA e cidades de Israel

A Guarda Revolucionária do Irão anunciou ter atacado cinco bases militares norte-americanas no Médio Oriente e as cidades de Telavive e Haifa, em Israel.

Segundo o comunicado da força militar iraniana, emitido já no sábado, no horário de Teerão, os ataques à Base Aérea Príncipe Sultan, na Arábia Saudita, à base aérea de Al-Dhafra, nos Emirados Árabes Unidos, à base aérea de Ali al-Salem, no Kuwait, à base aérea de Erbil, no Curdistão iraquiano, e à Quinta Frota Aérea, no Bahrein, foram bem sucedidos.

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A Guarda Revolucionária anunciou ataques repetidos contra essas bases nas últimas horas, através dos sistemas de mísseis Qiyam e Emad, além de um drone.

O Bahrein, o Kuwait e a Arábia Saudita relataram interceções recentes de drones e mísseis.

Quanto a Israel, a Guarda Revolucionária dirigiu mísseis Khorramshahr 4 e Qadr às cidades de Telavive, a segunda mais populosa do país, e de Haifa, a terceira mais populosa.

Já o Exército iraniano ameaçou atacar a cidade de Rasa al-Khaiman, onde se encontra o porto mais importante dos Emirados Árabes Unidos, caso as ilhas iranianas no Golfo Pérsico voltem a ser atingidas a partir daquele território.

O exército iraniano ameaçou, na sexta-feira, atacar Ras al-Khaimah, cidade que abriga o porto mais importante dos Emirados Árabes Unidos (EAU), caso as ilhas iranianas no Golfo Pérsico sejam novamente alvejadas a partir daquele país.

“Advertimos os Emirados Árabes Unidos de que, se retomarem a agressão contra as ilhas iranianas de Abu Musa e Tumb Mayor, no Golfo Pérsico, as poderosas Forças Armadas iranianas desferirão um duro golpe contra Ras al-Khaimah”, afirmou o exército, num comunicado divulgado pela agência de notícias Fars e citado pela EFE.

O exército prometeu atacar a origem de qualquer agressão contra o território iraniano e a respetiva “soberania nacional”.

O Ministério da Defesa dos EAU anunciou, entretanto, a interceção de quatro mísseis balísticos e 26 drones de origem iraniana, elevando o número total de ataques lançados pela República Islâmica para quase 2.100 desde o início da guerra entre o Irão e os Estados Unidos e Israel, em 28 de fevereiro.

Desde que norte-americanos e israelitas lançaram a ofensiva conjunta contra o Irão, Teerão tem respondido com ataques contra alvos israelitas e norte-americanos nos países do Golfo Pérsico, além de ter praticamente encerrado a passagem naval do estreito de Ormuz.