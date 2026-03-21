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ONU pede contenção militar após ataque a complexo nuclear iraniano
21 mar, 2026 - 12:28 • Lusa
"Não foi reportada qualquer fuga de material radioativo" na área, avança organização nuclear iraniana.
A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) reiterou este sábado o seu apelo à "contenção militar" após os ataques de Israel e dos EUA ao complexo nuclear iraniano de Natanz.
"A AIEA foi informada pelo Irão que o complexo nuclear de Natanz foi atacado hoje. Não foi relatado qualquer aumento dos níveis de radiação fora do complexo. A AIEA está a investigar o caso", declarou a AIEA na rede social X.
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A agência nuclear da ONU referiu ainda que "o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, reiterou o seu apelo à contenção militar para evitar qualquer risco de acidente nuclear".
Os Estados Unidos e Israel realizaram este sábado ataques contra o complexo nuclear iraniano de Natanz, localizado no centro do país, afirmou, num comunicado, a Agência de Energia Atómica do Irão.
"Na sequência dos ataques criminosos perpetrados pelos Estados Unidos e pelo regime sionista usurpador contra o nosso país, o complexo de enriquecimento de Natanz foi alvo de ataques esta manhã", afirmou a organização iraniana, citada pela agência de notícias Tasnim.
A organização nuclear iraniana acrescentou ainda que "não foi reportada qualquer fuga de material radioativo" na área.
Natanz, o principal local de enriquecimento de urânio do Irão, foi atingido na primeira semana da guerra e vários edifícios pareciam ter ficado danificados, de acordo com imagens de satélite. A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) disse que "nenhuma consequência radiológica" decorreu deste ataque.
A instalação nuclear, localizada a quase 220 quilómetros a sudeste de Teerão, já tinha sido alvo de ataques aéreos israelitas e norte-americanos na guerra de 12 dias entre o Irão e Israel, em junho de 2025.
O ataque deste sábado ocorre após o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter dito na sexta-feira que estava a considerar "diminuir" as operações militares no Médio Oriente, mesmo com os Estados Unidos a enviarem mais três navios de assalto anfíbio e cerca de 2.500 fuzileiros adicionais para a região.
Em 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel iniciaram uma guerra contra o Irão, que já teve consequências em vários países, como os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Bahrein, entre outros, que foram atingidos por bombardeamentos.
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