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ÁFRICA
Pelo menos 64 mortos em ataque a hospital no Sudão
21 mar, 2026 - 21:53 • Diogo Camilo
Ataque foi denunciado pela Organização Mundial de Saúde, que alerta que o Hospital Universitário Al Deain está agora inoperacional.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) deu conta este sábado de um ataque a um hospital em Darfur, no Sudão, que fez pelo menos 64 vítimas mortais, entre elas 13 crianças, além de funcionários e pacientes.
Em publicação na rede social X, o diretor-geral, Tedros Adhanom Ghebreyesus afirma que ficaram feridas 89 pessoas, incluindo oito profissionais de saúde, tendo ficado danificados os serviços de pediatria e a maternidade do hospital, assim como as urgências.
O responsável da OMS refere que os ataques a unidades de saúde durante o conflito no Sudão ao longo de três anos já fez mais de duas mil mortes em 213 ataques a áreas de saúde.
"Além do devastador custo humano, ataques à saúde têm consequências imediatas e de longo prazo para comunidades que já precisam urgentemente tanto de serviços médicos de emergência quanto de rotina. O Hospital Universitário Al Deain está atualmente não funcional devido aos danos extensos causados pelo ataque, resultando numa interrupção crítica dos serviços médicos essenciais", refere o diretor-geral.
A OMS está ainda a apoiar parceiros locais de saúde para aumentar a capacidade de tratar os feridos.
"Sangue suficiente já foi derramado. Sofrimento suficiente já foi infligido. Chegou a hora de desescalar o conflito no Sudão e garantir a proteção de civis, profissionais de saúde e humanitários", termina Tedros.
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