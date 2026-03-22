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Médio Oriente

"A paz é o melhor remédio". OMS diz que guerra entrou em "fase perigosa"

22 mar, 2026 - 14:28 • Filipa Ribeiro , Daniela Espírito Santo

Diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, diz que é urgente que todos exerçam máxima contenção militar para evitar incidentes nucleares.

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A Organização Mundial da Saúde (OMS) avisa que a guerra no Médio Oriente entrou numa fase perigosa, com os ataques próximos às instalações nucleares no Irão e em Israel. Na rede social X, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, diz que é urgente que todos exerçam máxima contenção militar para evitar incidentes nucleares. O Irão atacou Limuna, no sul de Israel, onde está um centro de investigação nuclear.

O ataque do Irão surge em resposta ao ataque de Israel ao complexo nuclear iraniano de Natanz. Em declarações feitas durante uma visita a Arad, onde mais de uma centena de pessoas ficou ferida depois de um ataque do Irão, o primeiro-ministro israelita diz que Israel está a conseguir esmagar o Irão e a vencer a guerra.

Segundo Ghebreyesus, e apesar dos ataques próximos de instalações nucleares, "não foram registados níveis anormais ou elevados de radiação fora das instalações".

"Ataques contra instalações nucleares representam uma ameaça crescente à saúde pública e à segurança ambiental", recorda o responsável, que tem dado ordens aos seus funcionários para dare formação de saúde pública em caso de incidente nuclear.

"Apelo urgentemente a todas as partes para que exerçam a máxima contenção militar e evitem quaisquer ações que possam desencadear incidentes nucleares. A paz é o melhor remédio", remata o líder da OMS.

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