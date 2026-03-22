- Noticiário das 1h
- 22 mar, 2026
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PS
Afinal José Luís Carneiro não foi recebido pela Presidente da Venezuela
22 mar, 2026 - 00:04 • Tomás Anjinho Chagas
Encontro do secretário-geral do PS com Delcy Rodriguez foi adiado devido a um imprevisto.
O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, já não vai ser recebido este sábado pela presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, que adiado devido a um imprevisto, apurou a Renascença.
Carneiro está no país e esperava um encontro com hora marcada para as 16h00 locais (20h00 em Portugal Continental).
Delcy Rodriguez substituiu Maduro depois de ser deposto pelos Estados Unidos, a 5 de janeiro.
O líder do PS aguarda agora por uma nova audiência.
Segundo o gabinete de imprensa à Renascença, José Luís Carneiro irá aproveitar a audiência para garantir que a segurança da comunidade portuguesa no país é assegurada e para "pedir a libertação dos detidos políticos luso-venezuelanos".
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