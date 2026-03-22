Alemanha. Eleições na Renânia-Palatinado são novo teste para Merz

É mais um teste para o chanceler alemão, Friedrich Merz. O estado da Renânia-Palatinado, no oeste da Alemanha, vai este domingo a votos, numas eleições que servem de termómetro político.

Estas não são eleições nacionais, são regionais, mas podem revelar muito sobre a popularidade do Governo Federal em Berlim. Foi assim há duas semanas, nas eleições no estado de Baden-Württemberg: os sociais democratas do SPD, que estão na coligação no Governo Federal ainda não recuperaram do choque.

O partido caiu de 11 para 5,5%, o pior resultado na história do SPD. Os eleitores queixam-se de promessas não cumpridas e de um SPD que, segundo dizem os eleitores nos inquéritos, se tem preocupado cada vez menos com a classe trabalhadora, num momento difícil em que a vida está cada vez mais cara.

Quem cresce é o partido de extrema-direita, a AfD, que duplicou a percentagem de votos nas eleições em Baden-Württemberg e, segundo as sondagens, pode repetir a mesma performance este domingo, uma vez que a campanha do partido toca em temas que mobilizam muita gente, como o custo de vida, a imigração ou preocupações com insegurança.

A AfD está em terceiro lugar nas sondagens para as eleições de hoje, na Renânia-Palatinado. De resto, prevê-se uma luta renhida pelo primeiro lugar entre o SPD, que governa a Renânia-Palatinado há 35 anos, e os conservadores da CDU, o partido do chanceler Friedrich Metz. É também por isso que o governo de Metz acompanha de perto as eleições de hoje, num ano de muitas eleições regionais que podem impulsionar ou dificultar as reformas prometidas pelo chanceler, inclusive para dinamizar a economia.