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Eleições na Alemanha

Alemanha. Sondagem dá vitória na Renânia à CDU de Merz

22 mar, 2026 - 18:35 • Diogo Camilo

Projeções à boca das urnas para a eleição estadual de Renânia-Palatinado colocam a CDU com cerca de 30% dos votos, contra 27% do SPD e 20% do partido de extrema-direita, AfD.

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[em atualização]

A União Democrata-Cristã (CDU) do chanceler alemão Friedrich Merz surge à frente das sondagens nas eleições para o estado da Renânia-Palatinado, com vantagem para os parceiros da coligação social-democrata de centro-esquerda (SPD).

Na projeção à boca das urnas, a emissora ARD coloca a CDU com 30,5% dos votos, à frente do SPD com 27%, depois do partido do chanceler ter sido derrotado por uma curta margem nas eleições do estado vizinho de Baden-Württemberg, a 8 de Março.

O partido de extrema-direita, Alternativa para a Alemanha (AfD), terá cerca de 20% dos votos.

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