- Noticiário das 16h
- 22 mar, 2026
-
Irão
Estreito de Ormuz "será completamente fechado e não será reaberto" se centrais elétricas forem atacadas
22 mar, 2026 - 15:46 • Lusa
Donald Trump ameaçou, este domingo, atacar as centrais elétricas iranianas se Teerão não abrir "totalmente" o Estreito de Ormuz no prazo de 48 horas.
O Irão ameaçou, este domingo, fechar completamente o Estreito de Ormuz, uma via navegável estratégica para o abastecimento global de petróleo, caso os Estados Unidos ataquem as suas centrais elétricas.
Se as ameaças de Washington se concretizarem, o estreito "será completamente fechado e não será reaberto" até que as centrais elétricas destruídas sejam recuperadas, avisou o Centro de Comando Conjunto de Khatam al-Anbiya, num comunicado transmitido pela televisão estatal iraniana.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Teerão já tinha respondido ao ultimato de 48 horas dado pelo Presidente norte-americano para a abertura total do Estreito de Ormuz dizendo que este canal permanece aberto à navegação internacional, exceto para Israel e os Estados Unidos da América (EUA).
Donald Trump ameaçou, este domingo, atacar as centrais elétricas iranianas se Teerão não abrir "totalmente" o Estreito de Ormuz no prazo de 48 horas.
Em resposta, as forças armadas iranianas alertaram que, se as suas centrais elétricas forem bombardeadas, atacarão a infraestrutura energética dos EUA, as centrais de dessalinização e os locais de tecnologia da informação na região.
"O Estreito de Ormuz está aberto a todos, exceto aos inimigos", disse o representante permanente do Irão na Organização Marítima Internacional (IMO) e embaixador iraniano em Londres, Ali Mousavi, segundo a agência Mehr, citada pela EFE.
explicador Renascença
Por que sobem os preços dos combustíveis se não compramos petróleo do Golfo?
O aumento do preço dos combustíveis decorre da gue(...)
Mousavi indicou que a passagem de navios pelo estreito estratégico é possível "com coordenação com as autoridades iranianas para disposições de segurança e proteção".
Porém, segundo a empresa de análise de dados especializada Kpler, o trânsito de mercadorias no estreito caiu 95% desde o início de março e apenas um pequeno número de navios de carga e petroleiros tem conseguido passar.
O bloqueio do Estreito de Ormuz e os ataques às infraestruturas energéticas têm causado um aumento acentuado dos preços da energia.
Explicador
Carros elétricos vs. combustão. Diferença dos custos de utilização é “astronómica”
Presidente da Associação de Utilizadores de Veícul(...)
A guerra que os Estados Unidos e Israel travam contra o Irão desde 28 de fevereiro, data em que foi assassinado o líder supremo do país, Ali Khamenei, entra agora na quarta semana sem que Trump tenha esclarecido por quanto tempo prevê que o conflito se prolongue.
- Noticiário das 16h
- 22 mar, 2026
-