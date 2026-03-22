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Médio Oriente

Irão fala em morte de 210 crianças desde o início da guerra

22 mar, 2026 - 19:06 • Lusa

Autoridades iranianas estimam danos em pelo menos 300 unidades de saúde e serviços de emergência em todo o país.

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As autoridades iranianas elevaram, esta semana, o número de crianças mortas no âmbito dos ataques levados a cabo pelos Estados Unidos e Israel, apontando para um mínimo de 210 vítimas mortais desde o início das hostilidades.

A par deste balanço, foi divulgada uma avaliação que dá conta de danos extensos em cerca de 300 centros de saúde, hospitais e serviços de emergência espalhados pelo território.

O ministro da Saúde, Mohamadreza Zafargandi, citado pela agência Tasnim, foi o responsável por divulgar os números, sublinhando que o impacto dos bombardeamentos não se confina ao campo de batalha tradicional.

“O conflito ultrapassa os confrontos militares e causou graves danos à população civil, incluindo crianças e mulheres”, afirmou o governante, sem, contudo, avançar com um cômputo global de mortos. A declaração surge numa altura em que a pressão sobre o sistema de saúde é crescente, com infraestruturas descritas como parcialmente inoperacionais em várias províncias.

Um dos episódios mais trágicos remonta ao primeiro dia da guerra, a 28 de fevereiro, quando um ataque atingiu uma escola primária na cidade de Minab, no sul do país. Na ocasião, as autoridades contabilizaram 165 mortos, dos quais 120 eram crianças. A revelação foi feita agora pelo ministro, que voltou a sublinhar a vulnerabilidade de zonas residenciais e educacionais perante a ofensiva.

A par do sofrimento infantil, Zafargandi detalhou ainda o estado do parque sanitário. Os 300 centros afetados incluem desde grandes hospitais a unidades de emergência periféricas, muitos deles situados em regiões que têm sido alvo de ataques recorrentes. A falta de medicamentos e a sobrecarga dos profissionais que tentam manter os serviços em funcionamento têm sido apontadas como preocupações adicionais.

O Executivo iraniano não atualiza o número total de vítimas mortais desde o dia 5 de março, data em que a estimativa oficial apontava para 1.230 óbitos. Em contraste, a organização não-governamental Human Rights Activists in Iran, sediada nos Estados Unidos, apresenta números significativamente mais elevados.

A entidade, que tem um historial de crítica ao regime de Teerão, estima que pelo menos 3.230 pessoas tenham perdido a vida, das quais 1.406 seriam civis. A discrepância entre os valores oficiais e os divulgados por organizações externas reflete a dificuldade em verificar a dimensão exacta das baixas num conflito marcado por restrições à circulação de jornalistas independentes e por cortes intermitentes nas comunicações.

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