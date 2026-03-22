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Guerra no Médio Oriente

Israel avança com ofensiva prolongada contra o Hezbollah no sul do Líbano

22 mar, 2026 - 21:08 • Diogo Camilo e Lusa

Nos últimos dias, a ofensiva israelita no Líbano já matou mais de mil pessoas, destruiu dezenas de depósitos de armas e atingiu mais de dois mil alvos, incluindo membros do Hezbollah.

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O exército israelita anunciou este domingo que a operação contra o Hezbollah no Líbano "apenas começou" e que está a ser preparada uma ofensiva prolongada.

As declarações do chefe das forças armadas israelitas, Eyal Zamir, surge no dia em que Israel atingiu uma ponte principal que liga o sul do Líbano ao restante do país, ordenando que fossem destruídas todas as travessias sobre o rio Litani.

"A operação contra a organização terrorista Hezbollah acabou de começar. Depois de concluir a operação no Irão, o Hezbollah ficará sozinho e isolado. Trata-se de uma operação prolongada e estamos preparados para isso", referiu Zamir, depois de terem sido aprovados os planos de Israel para o sul do Líbano.

Nos últimos dias, a ofensiva israelita no Líbano já matou mais de mil pessoas, destruiu dezenas de depósitos de armas e atingiu mais de dois mil alvos, incluindo membros do Hezbollah.

O presidente libanês Joseph Aoun disse que os ataques foram um "prelúdio para uma invasão terrestre" e equivaleram a uma "política de punição coletiva contra civis."

O chefe de Estado adiantou que os ataques vêm dificultar a entrega de ajuda humanitária e poderão fazer parte de "esquemas suspeitos" para procurar a expansão da presença israelita em território libanês. O ministro da Defesa, Israel Katz, já havia afirmado anteriormente que o Líbano poderia enfrentar "danos à infraestrutura e perda de território" se seu governo não desarmasse o Hezbollah.

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