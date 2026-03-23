A última década foi a mais quente desde que há registos, segundo um relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM) divulgado esta segunda-feira que alerta que o clima da Terra nunca esteve tão desequilibrado. O relatório Estado do Clima Global 2025 foi divulgado esta segunda-feira a propósito do Dia Meteorológico Mundial e deixa um alerta: “o clima do planeta Terra está mais desequilibrado do que nunca”. Olhando para indicadores como a emissão de gases com efeito de estufa, a temperatura da superfície da Terra e dos oceanos, o degelo e o balanço energético da Terra, os especialistas apontam “mudanças rápidas e de grande escala” registadas nas últimas décadas, mas que terão repercussões negativas durante centenas de anos. Segundo os dados mais recentes, o período entre 2015 e 2025 registou as temperaturas médias mais altas desde que há registo e o ano passado, que terminou sob a influência do fenómeno La Niña (associado a temperaturas globais mais baixas) foi um dos mais quentes, ultrapassando em 1,43 °C a média pré-industrial de 1850-1900. Pela primeira vez, o relatório Estado do Clima Global incluiu também o balanço energético da Terra – que mede o ritmo a que a energia entra e sai do sistema terrestre – como um dos principais indicadores climáticos.

Num contexto de clima estável, a energia recebida através da radiação solar é equivalente à energia libertada, mas os especialistas explicam que o aumento das concentrações de gases com efeito de estufa, que retêm calor, perturbou esse equilíbrio. Os dados revelam que o desequilíbrio energético da Terra "tem aumentado progressivamente desde que há registos, em 1960, tendo atingido um novo máximo em 2025”. A esmagadora maioria do calor em excesso (acima de 91%) é absorvida pelo oceano, com impacto no conteúdo de calor do oceano (até 2.000 metros de profundidade), que aumentou sistematicamente ao longo dos últimos nove anos e atingiu um novo máximo em 2025. O resultado é a degradação dos ecossistemas marinhos, a perda de biodiversidade, a redução da capacidade do oceano de absorver carbono, a intensificação de tempestades tropicais e subtropicais e o agravamento da perda de gelo marinho nas regiões polares. O oceano absorveu ainda cerca de 29% do dióxido de carbono (CO₂) emitido pela atividade humana entre 2015 e 2024, com impacto no pH da superfície oceânica, que tem diminuído ao longo dos últimos 41 anos, tornando a água mais ácida.