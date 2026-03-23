Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 23 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Choque com avião

Acidente no La Guardia é "raro, mas pode acontecer" devido ao fator humano

23 mar, 2026 - 13:00 • Hugo Monteiro

O acidente no aeroporto de La Guardia é semelhante a um que foi evitado, no início da década, no aeroporto do Porto, lembra o especialista em aviação comercial, Pedro Castro.

A+ / A-

O especialista em aviação comercial Pedro Castro explica que o tipo de acidente desta segunda-feira no aeroporto norte-americano de La Guardia "é raro", mas "pode acontecer" porque, sendo "aparentemente uma falha da torre de controlo", há sempre o fator humano envolvido.

"Há cada vez mais mecanismos que ajudam e auxiliam o ser humano no desempenho do seu trabalho, no sentido de diminuir e de tornar o erro praticamente zero. Mas isto não impede que estas situações de facto ocorram", sublinha o consultor, à Renascença, para o setor da aviação civil que conclui que "basta haver seres humanos envolvidos para termos uma suscetibilidade ao erro".

Pedro Castro lembra que este é um incidente semelhante a um outro que acabou por ser evitado em 2021, no aeroporto do Porto - quando um controlador de tráfego aéreo deu autorização a avião para descolar, quando ainda estava uma viatura a efetuar uma inspeção na pista, o que demonstra que este tipo de erro "pode acontecer e, em determinadas ocasiões e circunstâncias, pode ser evitado".

Cinto de segurança até o avião parar

O especialista em aviação comercial identifica "toda uma cadeia de azares", ou uma "combinação de fatores", que resultou no desfecho trágico com vítimas mortais.

O avião em causa, um CRJ-900, "por ser menor, é um avião que está mais rente ao solo", ou seja, "não é um avião grande, em que o cockpit está a uma altura maior". Por outro lado, embateu "com um carro que não era um 'Follow Me', pequeno, mas sim um carro de bombeiros", de grandes dimensões.

E o choque deu-se "justamente na frente do avião", porque se a colisão tivesse ocorrido "na cauda, provavelmente não teria havido mortes".

Para Pedro Castro, este acidente demonstra a importância de os passageiros "terem os cintos de segurança apertados até à paragem completa do avião".

"Esta é uma parte do discurso que nós ouvimos quando aterramos em qualquer aeroporto do mundo e que nestas ocasiões importa reforçar", diz o consultor na área da aviação civil.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 23 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda