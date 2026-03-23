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Ambulâncias incendiadas em crime antissemita em Londres

23 mar, 2026 - 07:40 • João Malheiro

As autoridades britânicas estão a tratar o caso como um crime de ódio.

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Quatro ambulâncias que pertenciam a uma comunidade judaica no norte de Londres foram incendiadas, segundo indica a polícia local esta segunda-feira, citada pela Reuters.

Os veículos pertencem a uma organização voluntária judaica chamada Hatzola, que ajuda com emergências médicas dentro daquela comunidade.

As autoridades britânicas estão a tratar o caso como um crime de ódio antissemita. Encontram-se no local a investigar o sucedido, mas por agora não há suspeitos identificados.

O primeiro-ministro britânico classifica o incidente como um "ataque chocante" à comunidade judaica do país.

O líder do governo do Reino Unido sublinha que "não há lugar na sociedade para o antissemitismo" e apela a quem possa ter informações sobre o caso para contactar a polícia.

"Os meus pensamentos estão com a comunidade judaica que acorda hoje com esta notícia horrível", lê-se, numa publicação de Keir Starmer no X (antigo Twitter).

A Europa está em alerta para potenciais ataques a comunidades religiosas ligadas ao atual conflito no Médio Oriente entre Israel e o Irão.

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