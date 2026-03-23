Avião militar com 125 pessoas despenha-se na Amazónia

Um avião militar com 125 pessoas a bordo – 114 passageiros e 11 tripulantes – despenhou-se esta segunda-feira no sul da Colômbia.

O acidente com um Hércules C-130 aconteceu quando levantava voo na localidade de Puerto Leguizamo, na região da Amazónia, junto à fronteira com o Peru.



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Pelo menos 71 pessoas foram resgatadas com vida, indicam duas fontes citadas pela agência Reuters.



As agências internacionais falam em dezenas de mortos, uma informação que ainda não foi confirmada oficialmente.

O ministro da Defesa, Pedro Sánchez, afirmou anteriormente na rede social X que o acidente ocorreu quando o avião Hercules C-130, fabricado pela Lockheed Martin (LMT.N), descolava de Puerto Leguízamo, na fronteira com o Peru, enquanto transportava militares.

"O número exato de vítimas e as causas da queda ainda não foram determinados", declarou.

[em atualização]