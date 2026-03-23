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Divulgadas imagens do cantor Justin Timberlake a ser detido depois de conduzir embriagado

23 mar, 2026 - 12:30 • Beatriz Pereira

As imagens, que remontam a 2024 e que mostram o artista a ser detido depois de ter tido dificuldades para realizar os testes de sobriedade, foram divulgadas pela polícia de Sag Harbor, em Nova Iorque. A divulgação do vídeo foi feita depois de o cantor ter inicialmente avançado para tribunal para impedir a partilha de vídeos da sua detenção.

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Divulgadas imagens do cantor Justin Timberlake a ser detido depois de conduzir embriagado
Veja aqui o vídeo.

Quase dois anos depois do momento, foi divulgado um vídeo da detenção do cantor Justin Timberlake, detido em junho de 2024 por conduzir sob o efeito de álcool.

O Departamento de Polícia de Sag Harbor, no estado de Nova Iorque, divulgou as imagens que mostram o artista a fazer testes de sobriedade e a responder a perguntas das autoridades, depois de ter sido apanhado a andar na faixa contrária e não ter parado nos sinais de STOP.

Quando questionado sobre o que estaria a fazer, o cantor respondeu que "seguia os amigos para casa" e que estaria na zona por causa "de uma digressão mundial". Perante as dúvidas e confusão dos agentes da polícia, o artista disse que era "difícil de explicar", mas que era "o Justin Timberlake".

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Depois de ter revelado às autoridades a sua identidade, foram-lhe pedidos testes físicos, como prova de sobriedade. "Peço desculpa, estou nervoso”, disse, ao mesmo tempo que recebia as instruções da polícia.

De acordo com as imagens das bodycams dos polícias, o artista de 45 anos recusou-se a fazer o teste do balão, tendo sido detido de seguida.

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Num dos momentos finais do vídeo, já com Justin Timberlake no carro, é possível ver a designer e amiga Estee Stanley a tentar dissuadir os agentes da polícia de levar o cantor para a prisão.

"Vocês estão a prender o Justin Timberlake?", questionou. “Podem parar? Eu faço o quiserem. Podem fazer-me um favor, já que gostaram de ‘Bye Bye Bye’ ou ‘SexyBack’? Por favor!", disse, numa referência a duas das músicas mais conhecidas do artista. Os pedidos foram recusados.

A divulgação do vídeo foi feita depois de o cantor ter avançado para tribunal para impedir a partilha de vídeos da sua detenção, alegando que causaria "danos imediatos e irremediáveis" à sua carreira. No entanto, foi acordado com as autoridades que o vídeo seria publicado, caso fosse editado e cortado. Segundo os advogados de Timberlake, o vídeo "não constitui uma invasão injustificada da privacidade pessoal" e por essa razão foi divulgado.

Justin Timberlake declarou-se culpado por conduzir embriagado em 2024, tendo sido condenado a 25 horas de trabalho comunitário e ao pagamento de uma multa de 500 dólares (cerca de 430 euros).

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