Divulgadas imagens do cantor Justin Timberlake a ser detido depois de conduzir embriagado

Quase dois anos depois do momento, foi divulgado um vídeo da detenção do cantor Justin Timberlake, detido em junho de 2024 por conduzir sob o efeito de álcool.

O Departamento de Polícia de Sag Harbor, no estado de Nova Iorque, divulgou as imagens que mostram o artista a fazer testes de sobriedade e a responder a perguntas das autoridades, depois de ter sido apanhado a andar na faixa contrária e não ter parado nos sinais de STOP.

Quando questionado sobre o que estaria a fazer, o cantor respondeu que "seguia os amigos para casa" e que estaria na zona por causa "de uma digressão mundial". Perante as dúvidas e confusão dos agentes da polícia, o artista disse que era "difícil de explicar", mas que era "o Justin Timberlake".

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Depois de ter revelado às autoridades a sua identidade, foram-lhe pedidos testes físicos, como prova de sobriedade. "Peço desculpa, estou nervoso”, disse, ao mesmo tempo que recebia as instruções da polícia.



De acordo com as imagens das bodycams dos polícias, o artista de 45 anos recusou-se a fazer o teste do balão, tendo sido detido de seguida.