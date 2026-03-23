"Fake news", diz Irão. Não há negociações com os EUA

"Fake news." Foi com esta expressão, a mesma que o Presidente norte-americano costuma usar quando discorda do teor das notícias, que o Irão reagiu oficialmente às declarações de Donald Trump. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Nenhuma negociação foi realizada com os Estados Unidos", garantiu o presidente do Parlamento iraniano. O Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano já tinha assumido posição semelhante, naquela que foi a primeira reação do regime de Teerão sobre o potencial acordo entre os dois países, anunciado por Washington nesta segunda-feira. Trump garantiu que a sua equipa mantém, desde domingo, conversações com alguém de "muito alto nível" no Irão. Não é, garantiu, Mojtaba Khamenei, o novo líder supremo.

Trump está a tentar "manipular os mercados" As acusações de Mohammad Bagher Ghalibaf vão mais longe e acusa os Estados Unidos de estarem a tentar influenciar os mercados com este tipo de declarações. “As notícias falsas estão a ser usadas para manipular os mercados financeiros e petrolíferos e para escapar ao impasse em que os EUA e Israel se encontram”, escreveu Ghalibaf na rede social X.

Segundo Donald Trump, o cenário no Médio Oriente é este: as negociações entre Estados Unidos e Irão estão a acontecer. Teerão quer um acordo. E foi o lado iraniano que encontrou em contacto com a administração Trump para conversar. Haverá mesmo 15 pontos de acordo entre os dois Estados, Israel "ficará muito satisfeito" com os resultados e o Teerão terá concordado em não possuir armas nucleares — e esta renúncia faz parte dos "pontos um, dois e três" do acordo. Esta é a versão dos factos apresentada pelo Presidente norte-americano aos jornalistas, esta segunda-feira, na Florida antes de embarcar no Air Force One. Apesar da insistência do Presidente norte-americano neste relato, a imprensa ligada à Guarda Revolucionária do Irão tem desmentido a existência de conversações, mesmo antes da reação oficial de Teerão.