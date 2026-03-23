- Noticiário das 17h
- 23 mar, 2026
-
Médio Oriente
"Fake news", diz Irão. Não há negociações com os EUA
23 mar, 2026 - 16:30 • Ana Kotowicz
As notícias falsas são usadas para manipular os mercados financeiros, acusa Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente do Parlamento do Irão.
"Fake news." Foi com esta expressão, a mesma que o Presidente norte-americano costuma usar quando discorda do teor das notícias, que o Irão reagiu oficialmente às declarações de Donald Trump.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
“Nenhuma negociação foi realizada com os Estados Unidos", garantiu o presidente do Parlamento iraniano.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano já tinha assumido posição semelhante, naquela que foi a primeira reação do regime de Teerão sobre o potencial acordo entre os dois países, anunciado por Washington nesta segunda-feira. Trump garantiu que a sua equipa mantém, desde domingo, conversações com alguém de "muito alto nível" no Irão.
Não é, garantiu, Mojtaba Khamenei, o novo líder supremo.
Trump está a tentar "manipular os mercados"
As acusações de Mohammad Bagher Ghalibaf vão mais longe e acusa os Estados Unidos de estarem a tentar influenciar os mercados com este tipo de declarações.
“As notícias falsas estão a ser usadas para manipular os mercados financeiros e petrolíferos e para escapar ao impasse em que os EUA e Israel se encontram”, escreveu Ghalibaf na rede social X.
Segundo Donald Trump, o cenário no Médio Oriente é este: as negociações entre Estados Unidos e Irão estão a acontecer. Teerão quer um acordo. E foi o lado iraniano que encontrou em contacto com a administração Trump para conversar.
Haverá mesmo 15 pontos de acordo entre os dois Estados, Israel "ficará muito satisfeito" com os resultados e o Teerão terá concordado em não possuir armas nucleares — e esta renúncia faz parte dos "pontos um, dois e três" do acordo. Esta é a versão dos factos apresentada pelo Presidente norte-americano aos jornalistas, esta segunda-feira, na Florida antes de embarcar no Air Force One.
Apesar da insistência do Presidente norte-americano neste relato, a imprensa ligada à Guarda Revolucionária do Irão tem desmentido a existência de conversações, mesmo antes da reação oficial de Teerão.
Médio Oriente
Irão ameaça fechar todo o Golfo Pérsico com minas marítimas, Trump anuncia tréguas
“Todo o Golfo Pérsico ficará, na prática, numa sit(...)
As declarações de Donald Trump aconteceram poucas horas depois de o Presidente norte-americano ter anunciado uma paragem de cinco dias nos ataques a Teerão. E estas foram proferidas (ou melhor, escritas nas redes sociais) depois de o regime iraniano ter ameaçado bloquear todo o Golfo Pérsico se a sua costa for atacada.
Essa ameaça, feita segunda-feira pelo Conselho de Defesa do Irão, surge depois de os Estados Unidos avançarem com a hipótese de ocupar ou bloquear a ilha de Kharg, infraestrutura crucial para as exportações de petróleo do Irão e de imporem um prazo de 48 horas para o desbloqueio do Estreito de Ormuz (que terminava esta segunda-feira).
Médio Oriente
Trump insiste que Irão quer um acordo, mas não está a negociar com o líder supremo
Presidente Trump diz estar a negociar com uma pess(...)
- Noticiário das 17h
- 23 mar, 2026
-