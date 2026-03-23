Israel anuncia novos ataques a Teerão apesar de pausa dos EUA

Israel anunciou novos ataques a Teerão, capital do Irão, não seguindo a posição dos EUA de parar com a ofensiva durante cinco dias.

Segundo a Reuters, o anúncio do exército israelita foi feito já depois de Donald Trump ter garantido que não vai atacar infraestruturas iranianas, durante cinco dias, na sequência de conversas diplomáticas entre os dois lados.

Já do lado do Irão, a agência de notícias Fars diz que não há qualquer diálogo direto entre os dois países e que Trump terá recuado depois de saber da ameaça iraniana a todas as centrais nucleares da Ásia ocidental.

Em resultado de Donald Trump anunciar uma pausa de cinco dias nos ataques contra o Irão, o preço do barril de petróleo Brent já baixou cerca de 8,6% para os 103 dólares por barril.