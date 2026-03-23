​Itália: Meloni perde referendo para reformar sistema judicial

Os eleitores italianos chumbaram em referendo uma reforma judicial defendida pela primeira-ministra, Giorgia Meloni, representando um golpe para a sua coligação de direita à medida que se aproximam as eleições gerais do próximo ano.



Com a maioria dos votos já contados na consulta popular de domingo e segunda-feira, o bloco "Não", apoiado pela oposição, obteve quase 54% dos votos, contra 46% que apoiaram a proposta do Governo para reescrever a Constituição e reformar o sistema judicial italiano, conhecido pela sua forte independência.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Os italianos decidiram e respeitamos esta decisão", disse Meloni numa mensagem publicada nas redes sociais.

"Claramente, lamentamos esta oportunidade perdida para modernizar a Itália, mas isso não altera o nosso compromisso de continuar a trabalhar com seriedade e determinação pelo bem da nação", acrescentou a primeira-ministra italiana, deixando claro que não tinha intenção de se demitir.

A taxa de participação foi muito mais alta do que o esperado, quase 60%, com os eleitores a deslocarem-se às urnas para rejeitar as mudanças constitucionais.