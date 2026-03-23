  Noticiário das 21h
  • 23 mar, 2026
Macau quer substituir calçada portuguesa por questões de segurança

23 mar, 2026 - 21:12 • Lusa

Autoridades municipais consideraram que a calçada portuguesa é perigosa para pedestres em tempos de chuva, por se tornar escorregadia e irregular.

As autoridades municipais de Macau indicaram esta segunda-feira à Lusa que a calçada portuguesa poderá ser substituída em certas zonas por materiais antiderrapantes, mas mantendo “o padrão e design original”.

A calçada, um dos elementos de cultura portuguesa mais distintivos do território, foi considerada no passado pelas autoridades municipais da cidade chinesa semiautónoma perigosa para pedestres em tempos de chuva, por se tornar escorregadia e irregular.

O Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) apontou que a decisão de substituir a calçada em certos locais terá lugar apenas depois de avaliar a “utilização das rodovias e os fatores ambientais em diferentes locais”, além da “paisagem e a cultura urbana” de Macau.

A calçada portuguesa foi substituída, recentemente, em algumas zonas da cidade, nomeadamente na praça de Ferreira do Amaral, uma das áreas mais movimentadas da cidade.

Calçada Portuguesa. Está entregue o dossier de candidatura à UNESCO

Relativamente aos materiais usados nos passeios, o IAM descreveu que os irá selecionar de “acordo com diferentes situações”.

No que diz respeito aos pavimentos de calçada à portuguesa existentes nas “zonas de proteção cultural ou outras zonas de proteção”, o IAM indicou que irá “estudar a viabilidade de adução de modelos semelhantes e de revestimentos mais antiderrapantes”, no sentido de equilibrar a paisagem histórica e cultural da cidade e a segurança pública.

Embora o centro histórico de Macau seja Património Mundial da UNESCO desde 2005, a calçada portuguesa foi incluída numa candidatura separada de Portugal a Património Mundial, formalizada em março de 2025.

Além de Portugal e Macau, a calçada portuguesa está presente em locais de Espanha, Gibraltar, Bélgica, República Checa, Malásia, Timor-Leste, Angola, Moçambique, África do Sul, Brasil, Estados Unidos e Canadá.

